竹警啟動「緝飆靖城專案」掃蕩飆車族 刑事與交通雙重究責

竹警啟動「緝飆靖城專案」掃蕩飆車族，將對刑事與交通展開雙重究責。（警方提供）

為防制深夜競駛及危險駕駛行為，新竹市警察局啟動「緝飆靖城專案」，整合所轄計百名警力，並結合環保局及監理站實施聯合稽查，針對飆車易發路段與熱區加強勤務部署，共舉發交通違規103件，警方表示將持續掃蕩飆車危險駕車行為。

警察局表示，日前發生疑似危險駕車情事，透過檢警合作及跨單位勤務整合，加強情資蒐集與勤務部署，防制車輛聚集、競速飆車等情形發生。全案經完整蒐證，依涉嫌違反《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪等罪嫌，報請新竹地檢署檢察官廖啟村指揮偵辦。

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警方並於專案期間持拘票及搜索票，緝獲於社群號召飆車主嫌張男及李男到案，並查扣手機等相關證物，另於李男住處扣得子彈5顆，全案警詢後依公共危險等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，持續拘提（通知）相關涉案人到案說明。

另警方經調閱路口監視影像，計有29輛涉及危險駕車（車聚），已將車輛清冊函請監理機關召回改裝檢驗；該等車輛另涉有噪音部分，併函請環保局召回檢測。

警方表示，專案結合環保局及監理站執行「環警監聯合稽查勤務」，於台15線竹港大橋南下路段等聯外道路設置路檢點，針對疑似改裝或噪音過大的汽機車進行攔查與檢驗，以降低車輛噪音對周邊環境安寧影響。勤務共舉發交通違規103件，其中包含變更原有車體規格9件、酒後駕車4件、無照駕駛18件及使用吊銷（扣）牌照4件等重點交通違規。

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