併排停車遇警攔查直接開走 罰2萬、吊照6月求撤銷遭打臉

台中張姓男子併排停車遇警攔查直接開走，事後吃上2萬元罰單並被吊照6個月，打行政訴訟求撤銷遭駁回。（記者陳建志攝）

台中張姓男子去年10月駕車併排違規，員警發現後上前攔查，走到駕駛座旁要求出示行照、駕照，沒想到張男不理會，關窗駕車離去，事後遭員警依「拒絕停車接受稽查而逃逸」，開罰2萬元並吊扣駕照6個月，張男不服提起行政訴訟，主張員警並無明顯攔檢動作，未察覺員警欲對他攔停，不過台中高等行政法院法官勘驗員警隨身密錄器，打臉張男說法，認為請求撤銷為無理由，判決駁回。

判決指出，張姓男子去年10月5日晚上9點多，駕駛自小客車有併排違規的事實，台中市警局第三分局員警發現上前攔查、執行取締程序，不料張男卻拒絕接受稽查離去，員警認其有「拒絕停車接受稽查而逃逸」的狀況，依法舉發，除裁罰2萬元罰鍰，並扣駕照6個月，張男不服提起行政訴訟。

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張男主張，其主觀上並無拒檢逃逸的意圖，強調當時見員警驅趕前車（即A車），就隨著A車離開，員警無明顯攔檢動作，並未察覺員警欲對他攔停。

不過台中高等行政法院法官勘驗員警隨身密錄器，發現員警看到張男違規併排停車後，上前靠近駕駛座窗邊，當時窗戶打開，對駕駛說：「先生，這禁止併排臨時停車，駕、行照麻煩一下喔」，此時原先駕駛座車窗開啟、靜止的張男車輛，關上駕駛座車窗，並緩慢朝車道前進後離開。

法官認為，員警已清楚表明欲稽查張男，張男當時應聽見員警的聲音，並知道員警欲對他進行稽查。但他不但未停車接受稽查，反而駕車離去，可見拒絕接受稽查的意圖明顯，原處分並無違誤，請求撤銷為無理由，判決駁回。

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