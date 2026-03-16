罕見！男涉跟騷法判決公訴不受理 一審院檢均被洗臉

盧姓男子涉嫌違反跟蹤騷擾防制法，被高雄高分院判決公訴不受理落幕。（記者鮑建信攝）

高市盧姓男子傳送有關性的訊息，涉嫌騷擾男網友，被依違反跟蹤騷擾防制法起訴，地院以該網友沒有提告，判決公訴不受理，檢方上訴後，高等法院高雄分院認為有告訴權，但已超過告訴期限，撤銷原判決，仍判決公訴不受理並定讞，一審院檢均被打臉。

法界人士則指，二審撤銷原審判決，結果改判卻未變，關鍵在於一、二審法官認定的構成要件有異，但這2種情形，均依法判決公訴不受理，卻相當罕見。

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警方調查，被告盧男與告訴人甲男均為LINE名稱「與貓有約」遊戲群組成員。2023年12月19日至隔年2月26日止，盧男在群組中涉嫌多次傳送與性或性別有關的內容訊息，甲男因不堪其擾而報案。警方辦案人員傳喚盧男到案說明後，依違反跟蹤騷擾防治法罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴，承辦檢察官並認為他涉案情節輕微，聲請法院簡易處刑。

橋頭地院審理後，認為甲男在警局製作筆錄時，並未明確要提出告訴，判決公訴不受理，但檢方不服上訴，要求撤銷改判盧男有罪。高雄高分院法官調查，雖然支持檢方論點，認定甲男的確有提告訴，但卻發現他提告的時間，是在2025年5月3日，已超過半年的告訴期間，依法撤銷原審，但仍然判決公訴不受理，全案落幕。

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