從早燒到晚！提前掃墓彰化花壇山火燒逾6小時 消防員疲於奔命

花壇第六公墓火災狂燒逾6小時，消防員疲於奔命。（消防局提供）

麥擱燒啊！儘管離清明節還有半個多月，掃墓人潮卻已提前出籠，彰化縣今天（15日）公墓及雜草火警頻傳，消防員疲於奔命，其中花壇鄉第六公墓從上午10點30分發生山林火災，消防局據報派出大批消防員趕往現場搶救，由於火場範圍相當廣，加上位處山區滅火不易，直到下午5點多才將火勢完全撲滅，消防員相當辛苦，消防局呼籲民眾掃墓切記謹慎用火。

彰化縣消防局即時災情通報網從今天上午至下午有部分鄉鎮陸續傳出公墓、山林或雜草火災，消防人員疲於奔命。消防局指出，今年清明節有4天連續假期，不少民眾計畫全家出遊，也因此提早全家動員掃墓，這兩天假日已有掃墓人潮，預計下星期假日掃墓人潮會明顯增加，而在3月底前達到高峰。

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花壇鄉第六公墓今天上午10點半左右發生疑似掃墓的雜草火災，由於天乾物燥，火勢一發不可收拾，消防局據報派出大村、彰化與花壇等消防分隊17名消防人員、8輛水車趕往現場搶救，空拍機也出動支援，但由於山勢陡峭，火場範圍廣，搶救不易，人員部署水線、背負式噴水器進行搶救及周界防護，耗費相當多的時間在打火，直到下午5點多終於將火勢撲滅，這場火從早打到晚，消防員簡直累癱。

花壇第六公墓火災狂燒，濃煙竄天，山勢陡峭搶救不易。（消防局提供）

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