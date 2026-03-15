激戰13歲少女外拍全裸跪地爬行 惡男兒少性剝削判4年3月

男子李育慶認識年僅13歲少女小美，竟多次帶往摩鐵激戰，然後變本加厲拍攝性交過程，甚至帶到公園拍她全裸跪地爬行，新竹地院依兒童及少年性剝削防制條例等罪判刑4年3月。（情境照）

男子李育慶認識年僅13歲少女小美，竟多次帶往摩鐵激戰，然後變本加厲拍攝性交過程，甚至帶到公園拍她全裸跪地爬行，知道她另約他人又拿衣架打得她遍體鱗傷，新竹地院依兒童及少年性剝削防制條例等罪判刑4年3月。

法官調查，李男去年2月間某日，透過交友軟體結識小美後不久，即多次帶往摩鐵激戰。事後李男變本加厲，以手機拍攝激戰過程，除了摩鐵外，還在南寮漁港附近某公園廁所外拍，並拍攝小美全身裸露跪地爬行影片。

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李男因發現小美私下答應他人邀約，竟在其住處激戰後，持衣架毆打，將她打得遍體鱗傷。另李男要小美在家拿手機開啟鏡頭，裸露胸部、下體等隱私部位及自慰給他看，在視訊裸聊過程中還錄影截圖。

法官審酌李男犯後雖達成調解、給付60萬元賠償金，然犯案時係已屆滿20歲成年人，僅為圖滿足個人色慾，明知小美年僅13歲，年幼識淺，性自主決定權與判斷能力均未臻成熟，竟多次性交、猥褻，並於性交或視訊裸聊過程中拍攝、製造多部少女裸露身體、自慰及性交的性影像，甚且在公共場所拍攝小美全身赤裸、跪地爬行，所為嚴重損害少女身心健康，對其日後人格健全養成影響甚鉅，且使少女陷於性影像遭流傳散播、長期受持有其性影像者脅制風險，所為自應嚴予譴責非難，不宜輕縱，最後依兒童及少年性剝削防制條例等罪判刑4年3月。

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