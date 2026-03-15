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    騙12人投資泰達幣1100萬 前籃球國手、補教師4人最重判9年10月

    2026/03/15 20:42 記者蔡彰盛／新竹報導
    男子吳芳澤等4人組成詐騙集團，以投資獲利為由要被害人將錢轉為泰達幣，吸金1100萬。（法新社檔案照）

    男子吳芳澤等4人組成詐騙集團，以投資獲利為由要被害人將錢轉為泰達幣，吸金1100萬。（法新社檔案照）

    男子吳芳澤組成詐騙集團以投資可獲利為由，要被害人將錢轉為泰達幣，總計12人被騙超過1100萬元，其中詐騙幹部甚至有補習班老師與亞青籃球國手，新竹地院審理後依詐欺罪將4人判處6年到9年10月不等重刑。

    法官調查，吳男前年11月間組詐欺集團，透過男子馮健昇聯繫境外機房，陸續指示陳男、潘男籌組車手，多名被害人上當，將泰達幣面交給假冒幣商的車手後，詐團隨即將泰達幣匯入電子錢包，營造被害人完成虛擬貨幣交易的假象。總計詐團共詐騙12人，總金額超過1100萬元。

    法官發現吳男在偵查羈押階段，企圖透過看守所舍友傳話，影響其他遭羈押共犯供述，彼此間分工縝密，從中獲取不法報酬，使被害人受騙金額甚鉅，嚴重破壞法律秩序，並使司法機關耗費大量時間及資源追緝其等犯行，所為應嚴厲譴責。

    法官認為吳男等4人組成的詐欺集團規模龐大，4人在本案詐欺集團中均擔任重要角色，彼此間分工細膩，且受害人數眾多、詐騙金額甚高，對社會秩序影響鉅大，均裁定羈押禁見。

    其中吳男曾從事營造業，馮男則是補習班老師，潘男則是籃球教練，原本2018年籃協已將他公布為U18亞青男籃最終12人名單，不過沒多久就驚傳陣前換將，因為潘男練習時受傷，趕不及亞青賽開打，因此由同校球員頂替。

    最後法官依詐欺罪將吳男重判9年、馮男9年10月、陳男7年、潘男6年，犯罪所得沒收。

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