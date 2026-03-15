行車糾紛結怨又被懷疑跟蹤 宅配員撂2兒助陣毆傷人

余姓父子3人在停車場圍毆黃男。（記者陸運鋒翻攝）

余姓宅配員前天（13日）行經台北市南港區時，與駕車的黃姓男子發生行車糾紛，隨後又在中南社會住宅停車場巧遇，余男不滿被黃男懷疑跟蹤，撂來2名兒子助陣，將黃男痛毆一頓，警方獲報趕抵，協助黃男送醫治療，並將余姓父子3人帶回偵辦。

南港警分局調查，61歲余男為宅配員，當天騎機車行經南港區研究院路二段、福山街口時，認為前方的38歲黃姓駕駛阻擋去路，於是想繞到對方車前，而黃男按喇叭提醒對方說「這樣很危險」，雙方因此結下梁子。

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據知，由於余男家住中南社會住宅，而黃男則是載妻小到中南社會住宅附近運動，雙方當天晚間7時許又於停車場遇到，黃男以為被余男跟蹤，上前詢問「為什麼跟蹤我？」，雙方爆發口角後，余男致電27歲及21歲兒子前來助陣，持套著刀套的開山刀及徒手毆打黃男，混亂之中，還波及黃男車輛，嚇壞在車內的妻小。

警方指出，獲報糾紛趕抵現場後，雙方已經沒有衝突，隨即通報救護車前來，將頭、臉及肢體受傷濺血的黃男送醫治療，幸無生命危險，隨後前往余姓父子3人家中，要求交出鬥毆所持的刀械及空箱子，並將3人帶回偵辦，警詢後，將余姓父子3人依聚眾鬥毆、傷害及毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾遇衝突應保持理性溝通，切勿意氣用事而觸法，將秉持暴力零容忍，依法送辦。

警方查扣鬥毆時的刀械。（記者陸運鋒翻攝）

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