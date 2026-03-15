特搜訓練模擬地震實況 民企出動17噸級大貨車救災

本次訓練著重真實地震發生情境。（記者徐聖倫翻攝）

新北市消防局特搜隊為「國家級重型搜救隊」，今年3、4月份輪值「國際人道救援輪值縣市搜救隊」，昨、今兩日於保長坑訓練中心，辦理本年度「不間斷救援演練暨複訓」。其中「公私協力」為一大亮點，新竹物流無償出動17噸級大貨車，一同完成本次訓練。

新北市消防局啟動與「新竹物流公司」簽署的合作備忘錄，由新竹物流無償出動17噸級大貨車，協助載運各式重型搜救裝備與器材。模擬搜救隊接獲國際人道救援動員任務時，需在極短時間內將龐大物資運送至指定災區集結的狀態，大幅強化了搜救隊後勤物流的實務效能，更展現民間大企業力挺前線救援的社會責任。

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此次訓練特邀台東、花蓮2消防局特搜隊一同訓練，共動員130餘名消防特搜及義消特搜人員、醫護人員、獸醫師、土木技師與重機械專家投入移地動員演練。本次演練情境模擬重大地震發生時，災區環境評估、人命搜索、救援、建築物支撐與破壞等作業。透過真人模擬受困傷患，真實呈現災區現場的急迫性，藉高強度實境演練，全面提升特搜成員的臨場應變能力與團隊默契。

局長陳崇岳表示，新北特搜不斷推展各類專業訓練，並充實軟硬體設備，主動跟進國內外專業救援技術標準、持續提高搜救人員的專業水平外，更期盼透過與民間企業的緊密合作，讓救援能量最大化。

除了消防員，還有醫護人員、重機械技師、土木技師等一同投入本次訓練。（記者徐聖倫翻攝）

新竹貨運出動17噸級大貨車投入救災訓練。（記者徐聖倫翻攝）

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