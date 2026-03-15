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    首頁 > 社會

    渣男側錄未成年女友裸聊影像 散布恐嚇遭重判5年2月

    2026/03/15 19:31 記者蔡彰盛／新竹報導
    偷錄小女友全裸視訊，新竹惡男拒分手竟散佈裸照。（情境照）

    偷錄小女友全裸視訊，新竹惡男拒分手竟散佈裸照。（情境照）

    男子劉子謙趁未成年女友「小美」跟他全裸視訊時，偷偷開啟側錄模式，事後女友要求分手，劉男竟將偷錄的性影像傳送給小美友人觀看，新竹地院依使少年被製造性影像罪、故意對少年犯恐嚇罪、散布少年性影像罪合計判刑5年2月。

    法官調查，劉子謙於112年12月透過交友軟體結識少女小美，趁小美赤裸下身撥弄陰部、全裸洗浴與其視訊過程中，開啟手機螢幕側錄。而小美毫不知情。

    事後小美要求分手並拒絕復合，劉男竟傳送「沒回來跟我當朋友，不只這些影像會出現在各大網路上」等文字訊息及性影像給小美，而以此等加害自由及名譽之事恐嚇，使小美心生畏懼。

    事後劉男自行以臉書私訊傳送小美裸露陰部照片，給小美同學多人觀覽，以此方式散布性影像。劉男又到小美在竹市工作地點跟蹤騷擾，經小美報警後，員警當場逮捕劉男。

    法官審酌劉男犯案時已成年，且與小美曾為男女朋友關係，明知小美係心智未臻成熟的少女，竟於視訊裸聊時在小美不知情下側錄性影像，之後又因小美不願與其復合而心生不滿，將偷錄的性影像傳送給小美友人觀看，嚴重侵害小美個人性隱私，妨害其身心健全發展，所為應予譴責。

    最後法官將劉子謙依犯違反意願使少年被製造性影像罪判刑3年8月；又成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪判刑4月，又犯散布少年性影像罪判刑1年2月，合計判刑5年2月。

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