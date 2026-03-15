桃園新建住宅搞垮鄰房 建管處勒令停工、撤離住戶

桃園區雙峰路1處透天住宅新建工地，15日上午進行基礎開挖作業時，造成鄰房2棟建物受損，其中1棟倒塌全毀。（建管處提供）

桃園市桃園區雙峰路1處透天住宅新建工地，今（15）日上午進行基礎開挖作業時，造成緊鄰的兩棟建物受損，其中1棟倒塌全毀，桃市府建築管理處第一時間會同桃園市土木技師公會趕赴現場緊急啟動應變措施並撤離住戶，已勒令工地停工，並對起、承及監造人裁處共27萬元罰鍰。

建管處長莊敬權表示，經與技師現地勘查後，初步研判事故主因雖與鄰房基礎較不穩固有關，但工地在開挖過程中，明顯未落實鄰房保護，導致鄰房結構失衡倒塌，所幸沒有造成人員受傷，總計有兩棟建築受到影響，緊鄰基地左側的1棟建築判定全損，目前是空屋、無人居住，基地左側第2棟經營機車行的建物則有結構安全疑慮，建管處已協助住戶完成撤離，並由承造商負責後續安置事宜，目前有1名住戶接受安置。

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建管處表示，針對此次重大工安意外，已要求工地現場今日必須先就有立即危險疑慮的傾頹部分先行處理及加固，避免危害擴大，在裁罰上，除勒令停工，將依建築法第89條規定，各處起、承及監造人最高新台幣9萬元，共計27萬的罰鍰。

建管處表示，由於損鄰造成兩棟鄰房不堪居住，不論後續鄰房修繕或重建，要求承造廠商針對損害鄰房部分全部負責，現場工地已不可能繼續施作，施工單位若欲復工，需將鄰房損害情形一併考量，整體重新評估後製作完整施工計劃，經建管處及第三方專業公會審查後才得再行動工。

桃園區雙峰路1處透天住宅新建工地，15日上午進行基礎開挖作業時，造成鄰房2棟建物受損，其中1棟倒塌全毀。（建管處提供）

桃園區雙峰路1處透天住宅新建工地，15日上午進行基礎開挖作業時，造成鄰房2棟建物受損，其中1棟倒塌全毀。（建管處提供）

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