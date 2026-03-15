為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    老爸要兒子買麵包傳「你沒買回來就殺了你」 挨告下場慘了

    2026/03/15 18:59 記者陳建志／台中報導
    台中一名張姓父親，去年先持菜刀恐嚇兒子，接著又傳訊息「你沒買回來就殺了你」，讓兒子覺得生命受到威脅報案，台中地院依恐嚇危害安全罪，處拘役40日。（記者陳建志攝）

    台中一名張姓父親，去年先持菜刀恐嚇兒子，接著又傳訊息「你沒買回來就殺了你」，讓兒子覺得生命受到威脅報案，台中地院依恐嚇危害安全罪，處拘役40日。（記者陳建志攝）

    台中一名張姓父親，去年2月先在家中拿菜刀恐嚇兒子，接著又傳訊息給兒子「起司片麵包」、「巧克力、薯片」、「你沒買回來就殺了你」，讓兒子覺得生命受到威脅向警方報案，台中地院審理時，張男坦承犯行，並辯稱只是覺得好玩，因兒子不願與他和解，台中地院依恐嚇危害安全罪，處拘役40日，可上訴。

    台中地檢署起訴指出，張姓男子去年2月3日先在家中廚房，持菜刀恐嚇兒子，讓兒子心生畏懼，接著又在同年月9日下午4點多，透過通訊軟體LINE，傳送「起司片麵包」、「巧克力、薯片」、「你沒買回來就殺了你」等訊息，兒子看到後覺得生命、身體受威脅向警方報案。

    檢警調查時，張男坦承犯行，並有LINE對話紀錄擷圖照片、受理案件證明單、家庭暴力通報表等證據可佐證，依恐嚇危害安全罪起訴，檢方聲請簡易判決。

    台中地院審理時，張男坦承犯行，但辯稱「因覺得好玩」才傳送這些訊息，法官認為，張男的行為讓兒子心生畏懼，致生安全危害，所為實屬不該，因尚未與兒子達成和解，依恐嚇危害安全罪，處拘役40日，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播