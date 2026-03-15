老爸要兒子買麵包傳「你沒買回來就殺了你」 挨告下場慘了

台中一名張姓父親，去年先持菜刀恐嚇兒子，接著又傳訊息「你沒買回來就殺了你」，讓兒子覺得生命受到威脅報案，台中地院依恐嚇危害安全罪，處拘役40日。（記者陳建志攝）

台中一名張姓父親，去年2月先在家中拿菜刀恐嚇兒子，接著又傳訊息給兒子「起司片麵包」、「巧克力、薯片」、「你沒買回來就殺了你」，讓兒子覺得生命受到威脅向警方報案，台中地院審理時，張男坦承犯行，並辯稱只是覺得好玩，因兒子不願與他和解，台中地院依恐嚇危害安全罪，處拘役40日，可上訴。

台中地檢署起訴指出，張姓男子去年2月3日先在家中廚房，持菜刀恐嚇兒子，讓兒子心生畏懼，接著又在同年月9日下午4點多，透過通訊軟體LINE，傳送「起司片麵包」、「巧克力、薯片」、「你沒買回來就殺了你」等訊息，兒子看到後覺得生命、身體受威脅向警方報案。

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檢警調查時，張男坦承犯行，並有LINE對話紀錄擷圖照片、受理案件證明單、家庭暴力通報表等證據可佐證，依恐嚇危害安全罪起訴，檢方聲請簡易判決。

台中地院審理時，張男坦承犯行，但辯稱「因覺得好玩」才傳送這些訊息，法官認為，張男的行為讓兒子心生畏懼，致生安全危害，所為實屬不該，因尚未與兒子達成和解，依恐嚇危害安全罪，處拘役40日，得易科罰金，可上訴。

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