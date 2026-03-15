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    首頁 > 社會

    車停路中間持鐵撬作勢打人 行車糾紛駕駛送辦、恐噴3萬6

    2026/03/15 18:38 記者陳文嬋／高雄報導
    朱男不滿葉男開車搶道，竟把車停路中、持鐵撬作勢打人。（民眾提供）

    朱男不滿葉男開車搶道，竟把車停路中、持鐵撬作勢打人。（民眾提供）

    高雄市一名葉姓男子駕車行經楠梓區旗楠與興楠路口，與人發生行車糾紛，突遭對方持鐵撬作勢打人；警方今晚以車追人，將朱姓男子查緝到案，他不滿葉男開車搶道，持鐵撬嚇他後離去。警訊後將朱男依恐嚇罪嫌函送法辦。

    警方調查，1名葉姓男子昨晚駕駛白色車輛行經楠梓區旗楠與興楠路口，與一名不認識男子駕駛黑色車輛發生行車糾紛，不料對方竟將車輛停在路中央，擋在葉男車輛前方後，持鐵撬下車作勢打人；葉男嚇壞不敢下車，直到對方駕車離去。

    警方調閱路口監視器，並根據民眾提供行車紀錄器畫面，以車追人、鎖定一名朱姓男子（40歲）涉案，今晚將朱男查緝到案。

    據了解，朱男不滿葉男開車搶道，先變換車道未打方向燈，還對他按喇叭，強行切入他的車道，火大持鐵撬下車嚇他，隨後就駕車離開，否認恐嚇葉男。警訊後將朱男依恐嚇罪嫌函送法辦。

    至於朱男將車輛停在路中央、擋在葉男車輛前方，警方認定阻擋車道妨害人車通行，違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，屬非遇突發狀況任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，開罰6000元至3萬6000元罰鍰。

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