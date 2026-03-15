回家了！西巒大山罹難山友 直升機順利吊掛遺體下山

魏姓退休課長墜落在250公尺深的山谷草叢中。（資料照）

回家了！彰化縣魏姓退休課長10日單攻南投縣信義鄉西巒大山，當晚曾傳訊息告知妻子「我發生山難」隨即失聯，14日下午搜救人員在瞭望台下方250公尺深山谷尋獲其遺體，該處地勢險惡，搜救人員先以繩索拉至中段一處平坦處，中午由直升機順利吊掛至竹山消訓中心，交給警方和家屬處理。

59歲魏姓退休課長10日單攻西巒大山，當晚近9點，妻子接到「我發生山難，幫我通報」訊息，但位置不明。南投縣消防局派員搜尋，昨日下午其中一組鎖定瞭望台下方的搜救人員，架繩索下切到100多公尺發現魏男的鞋帽，後來在距瞭望台下方259公尺深山谷的草叢堆找到魏男，惟其已明顯死亡。

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南投縣消防局表示，昨晚留下15名救搜人員紮營過夜，消防局今天加派第六梯次搜救人員10人，攜帶相關裝備加入遺體拖拉搬運作業。上午7時多開始作業，搜救人員再度下切溪谷，近11時將遺體拖拉至較平坦，適合吊掛的點（陵線下方200公尺處），再由內政部空中勤務總隊在近12時25分執行吊掛作業後，載送至竹山消防訓練中心，降落後交給警方處理。

南投縣政府消防局呼籲山區潛藏極高風險，請所有山友切勿獨攀冒險入山。萬一不幸發生山難，請務必採取以下五大緊急應變措施，包括：鎮靜處理並立即報案求援；實施初步救護並防範失溫失壓；尋找避難處所並建立明顯標誌；安撫隊員情緒並管制食物飲水；提供精確座標並發出求救信號。

搜救人員將魏姓山友遺體拉至一處較平坦的地點，準備由直升機吊掛。（南投縣消防局提供）

搜救人員護送遺體吊掛上直升機。（南投縣消防局提供）

15日天氣晴朗，直升機得以順利飛抵現場執行吊掛任務。（南投縣消防局提供）

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