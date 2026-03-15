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    家暴慣犯渣夫拿電擊棒電老婆為樂 外面還養小三小四

    2026/03/15 15:38 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹家暴慣犯渣夫拿電擊棒電老婆為樂，外面還養小三小四！（情境照）

    新竹家暴慣犯渣夫拿電擊棒電老婆為樂，外面還養小三小四！（情境照）

    新竹張姓渣夫婚後經常家暴，甚至拿電擊棒電老婆，老婆嚇得逃回娘家，分居期間張男竟告訴妻子，自己已經有了小三甚至小四，妻子憤而提告休夫，新竹地院判准。

    101年結婚育有2子女的陳女說，先生張男經常對她辱罵、肢體傷害，甚至以電擊棒電她等家庭暴力，她身心受創跑回娘家躲避，並經地院核發民事通常保護令在案。

    113年6月張男不滿她想分居，竟於酒後拿東西丟她、毀損家中財物，使未成年子女受到驚嚇，又於傳訊息揚言輕生，並在同年7月1日企圖燒炭自殺，經報警處理，又於隔日因不滿遭房東趕離，以電話威脅將到她工作處所搗亂，經法院核發通常保護令。

    事實上二人分居後，張男傳訊給她坦承有小三、小四等外遇事實，她憤而訴請離婚休夫。

    法官審酌張男多次對妻子家庭暴力行為，致妻子長期身心受創，夫妻因而分居各自生活迄今，婚姻關係已因張男屢為家暴行為出現破綻，期間已無任何夫妻情感互動，婚姻中夫妻彼此扶持特質也已蕩然無存，僅存夫妻之名，而無夫妻之實，與夫妻共同生活、同甘共苦、共創幸福家庭生活本質相悖，且張男亦同意離婚，更證明雙方主觀上均無維持婚姻意欲，實難期待夫妻有回復共同生活機會。

    法官認為若勉強維持婚姻，只會徒增雙方仇怨，應認此情形已構成難以維持婚姻重大事由，且就婚姻難以繼續維持原因，應可歸責於張男，則妻子依民法第1052條第2項規定訴請離婚即屬有據，應予准許。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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