紅樹林捷運站爭車道 女駕駛怒抄甩棍、辣椒槍恐嚇被法辦

蘇姓女子在新北市淡水與人發生行車糾紛，怒持甩棍和辣椒槍痛罵對方，警方向蘇女解釋她的舉動恐怕已觸法。（記者徐聖倫翻攝）

37歲蘇姓女子昨中午開車行經新北市淡水，期間與62歲陳姓男子發生行車糾紛，豈料蘇女情緒太激動，拿出辣椒槍、甩棍對著陳男揮舞臭罵，陳男見狀擔心受傷，趕緊離開現場並報警。警方獲報循線追查，在竹圍將蘇女逮捕，蘇女說車上還載著老母親，所以情緒有些激動，警詢後將其依法送辦。

據了解，昨中午蘇女開車經過淡水區捷運紅樹林站前，她與陳男爭同個車道，雙方都不願意相讓，於是雙雙下車在路上發生口角。

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蘇女認為自己車上還載著老母親，弱女子與老婦不強勢點恐被欺負，這樣的心態讓她情緒漸漸失控，於是抄出車上的辣椒槍、甩棍，對著陳男就是一頓揮舞臭罵。陳男見對方拿武器，他擔心自己被傷，於是上車走人同時報警。

警方獲報趕抵時，蘇女已經離開現場，警方循監視器，鎖定蘇女人在竹圍，當晚順利在路上攔到蘇女，並將她帶回派出所偵詢，同時扣回辣椒槍、甩棍等證物。蘇女稱她帶著媽媽出遊，擔心自己與媽媽的安全，所以情緒失控。警詢後，依恐嚇罪嫌，將蘇女移送法辦。

警方扣回辣椒槍、甩棍等證物。（記者徐聖倫翻攝）

警方在竹圍攔到蘇女。（記者徐聖倫翻攝）

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