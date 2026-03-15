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    首頁 > 社會

    不只防颱地震！ 彰化26鄉鎮市設防災協作中心 中央全額買單

    2026/03/15 15:25 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣消防局輔導全縣26鄉鎮市公所成立防災協作中心，納入國土防衛思維，不再只是防颱或地震災害。（記者張聰秋攝）

    彰化縣消防局輔導全縣26鄉鎮市公所成立防災協作中心，納入國土防衛思維，不再只是防颱或地震災害。（記者張聰秋攝）

    因應國際局勢與災害風險，內政部推動「強化國土安全韌性」計畫，全額補助地方成立防災協作中心。彰化縣消防局表示，全縣26鄉鎮市去年已成立中心，今年啟動訓練；今年亦將運用中央補助每公所的110萬元，採購發電機、照明及飲水等維生軟硬體，確保大規模災害發生時，地方指揮站能維持運作。

    消防局長施順仁表示，各鄉鎮市公所的防災協作中心，類似颱風來襲時，縣市政府的防颱應變中心，但協作中心功能擴大，不拘限在天然災害，還有重大緊急突發狀況，就是不再只是防颱風、防地震，更多了國土防衛的思維。消防局去年已輔助26鄉鎮市公所成立協作中心，並依功能分組，有別於一般防颱應變中心公所以課室分組，在防災救護與防衛韌性上更加專業，提升應變能力。

    施順仁指出，中央這次全額補助經費，除了110萬元將用在協作中心添購設備外，另外也補助各公所防災協作演練的30萬元訓練經費，今年農曆年前議會臨時會，消防局提780萬元墊付款已獲議會通過，這次，臨時會再提2860萬元軟硬體設施的墊付款，待議會通過，今年就能執行。

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