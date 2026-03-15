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    首頁 > 社會

    外籍登山客挑戰劍龍稜卻肩胛骨折 警、消聯手救援護送就醫

    2026/03/15 14:38 記者吳昇儒／新北報導
    搜救人員進入山區將受傷的波蘭籍登山客護送下山就醫。（記者吳昇儒翻攝）

    搜救人員進入山區將受傷的波蘭籍登山客護送下山就醫。（記者吳昇儒翻攝）

    波蘭籍男子GRZEGORZ（音譯：葛澤高茲）昨日下午與立陶宛籍的友人一同前往新北市瑞芳區，攀爬劍龍稜步道。兩人爬到555峰至半平山間的稜線時，葛澤高茲不慎手部受傷，只好撥打110向警方求救。警方獲報後，同步通知119共組搜救小組上傷救援。

    救難人員接觸到患者時，發現他疑似左肩胛骨骨折，緊急協助固定後，護送他下山送醫搶救，保住一命。

    新北市瑞芳警分局昨日下午3時28分接獲求救電話，得知葛澤高茲受傷，已無法自行下山，隨即轉知消防局，警、消11人共組搜救小組入山救援，分別自茶壺山登山口及草山戰備道半平山登山口入山搜救。

    約於下午5時許，成功接觸到24歲的患者，初步檢視其左肩胛骨疑似骨折，救援人員先行固定傷勢並協助護送下山；晚間8時許，安全將人護送下山，隨後由救護車送往基隆長庚醫院治療，已無生命危險。

    瑞芳警分局呼籲遊客，劍龍稜地形陡峭且部分路段具挑戰性，登山民眾應做好行前準備並注意安全，以避免發生意外。

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