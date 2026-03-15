台南同性伴侶命案 男大生父否認凶手說法、也不相信僅1人犯案

還在念大學的二十二歲黃姓兒子遭朋友殺害喪命，黃男父親（中坐低頭）在台南市立殯葬所等候相驗時相當哀戚痛苦。（記者王俊忠攝）

在台南北區1家百貨公司美食街打工的22歲黃姓男大學生，昨晚下班後遭姚姓同性伴侶質疑被他傳染性病，黃男否認有此事，卻遭姚持水果刀刺殺多刀傷重不治。今午檢警相驗黃男遺體時，黃父傷心地說，知道黃、姚兩男是好朋友，但兒子沒有同性戀傾向，不認為是同性伴侶關係，兒子也未傳染性病給姚男。

黃父表示，兒子黃男原是台南1所大學的大學生，平日沒課時會外出打工賺自己的學費與零用錢，相當乖巧，兒子身高有180公分、相當高大，也在社區的廟裡練宋江陣與武術，約1年多前認識從事美髮美容業的姚男，姚曾到他家裡1、2次，覺得姚男邪氣怪怪的、心術不正，就勸兒子不要跟姚男往來、逐漸疏遠對方。

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昨（14）日週六中午，姚男再到他家找黃男，黃父說，出面應門對姚男說「兒子去打工不在家，兒子已不交你這朋友了，你怎麼還來找他？家人也反對你們再做朋友」當時姚男就有不高興的表情反應，臉上似乎有怨氣、有想報復的感覺。

黃父一度講到聲淚俱下、痛哭失聲，他說，昨午姚男離開他家後，他與兒子聯絡，兒子回說「如果下次姚男再來亂，就報警處理，請父親不要再理姚」昨下午就在家裡做工作，直到昨晚接到電話通知說兒子被殺。

黃父說，黃男身材高大，姚男身形瘦小，姚怎麼打得過黃？但看到兒子胸部致命傷與臟器外露、氣管遭割斷，傷勢這麼嚴重，不相信兒子的死是姚男1人獨自所為，要求檢警查明命案真相。

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