剴剴生母向惡保母、兒福聯盟求償800萬元 高院民事庭分案審理

惡保母劉彩萱（中）二審維持無期徒刑。（資料照）

1歲10月大男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，二審1月27日仍判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，全案上訴最高法院中；剴剴生母劉女提刑事附帶民事訴訟，向保母姊妹、兒福聯盟、社工等人求償800萬元，高院民事庭分案審理中。

剴剴生母為劉姓女子，但因2021年曾涉案將男友另交的新女友囚禁凌虐、餵食毒品並拍攝影片，被害女子脫逃後報案，檢察官聲押獲准。但劉女當時懷有身孕約5個月，聲請具保停押，法官裁定新台幣3萬元交保，未料她生產後竟棄保潛逃，遭新北地院通緝。

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劉女去年8月被警方逮捕歸案，劉女坦承犯行，但也表達失去兒子讓她很痛苦，後續她與被害女子達成和解並賠償，新北地院去年10月判處4年6月徒刑，案經上訴，高院仍在審理中。

至於剴剴虐待案，剴剴於2023年12月24日傷重昏迷被送醫，宣告死亡，醫院通報兒虐，法醫解剖發現剴剴身上多處瘀傷、骨折、牙齒斷裂4顆、指甲被拔掉、生殖器被燒灼等嚴重外傷，且營養不良。

劉氏姊妹自2023年9月1日至12月23日，用不同方式傷害剴剴，全身至少42處虐待性傷勢，同年12月24日因低血溶性休克死亡。二審高院合議庭認為，劉彩萱見剴剴無家屬探視，在其無反抗能力下，視為宣洩情緒工具，反覆密集凌虐，還將凌虐照傳給劉若琳，彼此交換、評論凌虐心得，並夾雜嘲弄、辱罵言語。

高院審理期間，剴剴生母劉女提起刑事附帶民事訴訟，求償新台幣800萬元，除了對惡保母劉彩萱、劉若琳提告外，也告兒福聯盟為陳姓社工雇主及社工，並主張這些人都應賠償。

高院審理後，考量附帶民事訴訟案情複雜，短時間內難以審結，裁定移送高院民事庭，高院民事庭目前已收案審理中。

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