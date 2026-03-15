北市接連發生3起假幣商面交搶案 警方拆解此類犯罪3步驟

警方公布虛擬貨幣假交易真強奪手法大解析。（記者王冠仁翻攝）

台北市近來接連發生3起搶案，這些搶案的特點，都是民眾拿著大筆現金與假扮成幣商人員面交，卻遭對方趁機行搶。對此，台北市刑警大隊今天指出，這類犯罪其實有跡可循，通常會分成3步驟，民眾如果想投資虛擬貨幣，一定要循正規管道，避免受害。

北市刑大表示，這類搶案大多是歹徒或犯罪集團，假扮成個人幣商，透過社群媒體或通訊軟體招攬被害人進行場外交易（OTC），誘使民眾攜帶大筆現金赴約，再伺機下手行搶。

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此類案件常見手法可分為三階段：

第一步，誘騙上鉤。

歹徒以「免手續費換幣」、「快速出金」、「高報酬投資」等話術，在Facebook、LINE、Telegram等社群平台接觸被害人。

第二步，要求面交。

詐騙集團常以「內部專案」、「保密交易」或「熟客專屬換幣」等名義包裝，要求被害人攜帶現金至指定地點，實則刻意規避正規交易平台或金融機構流程。

第三步，當場犯案。

待被害人現身後，即趁隙搶奪財物，或以人數優勢、辣椒水、棍棒等方式強取現金，部分案件甚至從假交易演變為強盜、搶奪等暴力犯罪。

本月10日，以25歲李姓主嫌為首的犯罪集團，透過社群假裝要賣泰達幣給一名林姓女子，雙方相約在台北市雨聲街面交，李的手下趁機搶走林女的2百萬元現金。同樣是10日下午，31歲郭姓男子也是透過社群看到換幣廣告，他與假扮幣商的19歲黃姓男子相約面交，黃朝郭噴辣椒水意圖搶走4百萬元，郭死命護住，黃事後也被警方逮到。

警方呼籲，依洗錢防制法規定，未完成洗錢防制登記之業者或人員，不得提供虛擬資產服務；金管會已公開合法業者名單供民眾查詢。民眾進行虛擬貨幣交易切勿貪圖方便或低手續費，而跳過合法平台進行面交或匯入個人帳戶，不僅可能因此收受詐騙集團不法資產，導致帳戶遭警示、凍結或涉入刑案調查；若攜帶大量現金面交，更可能成為歹徒覬覦目標。

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