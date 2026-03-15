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    首頁 > 社會

    北宜公路坪林段轎車撞山壁起火 駕駛負傷逃生

    2026/03/15 12:09 記者陸運鋒／新北報導
    消防人員於10分鐘左右將火勢熄滅，所幸張姓駕駛已自行逃生，僅受輕傷。（記者陸運鋒翻攝）

    消防人員於10分鐘左右將火勢熄滅，所幸張姓駕駛已自行逃生，僅受輕傷。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市北宜公路坪林路段，今天早上9時許發生火燒車事件，張姓男子行經該路段時，不慎失控自撞山壁瞬間引發火勢，消防局獲報派員趕抵現場時，所幸張男已自行逃出車外、僅受輕傷，警消隨後射水將火勢撲滅，起火原因仍有待調查。

    新北市消防局今早9時5分接獲報案，坪林區北宜公路56.3公里處，有1輛轎車自撞後有起火情形，隨即派遣各式救災救護車6輛、消防人員12名趕赴救援，抵達時，整輛車已經全面燃燒，火勢相當猛烈，隨即佈水線射水灌救，於10分鐘左右熄滅。

    新店警分局調查，32歲張姓男子今駕駛轎車出遊時，不慎失控自撞山壁，導致汽車起火燃燒，而事故發生以後，他第一時間已經逃出車外，所幸意識清楚，僅有肢體輕微擦挫傷，並未送醫治療。

    警方指出，張男並無飲酒或毒駕情事，已製作相關事故筆錄，將還原事發經過，並由坪林分駐所員警協助交通疏導，至於詳細起火原因，仍有待火調人員進一步釐清。

    警消獲報趕抵時，整輛車已經全面燃燒，隨即佈水線射水灌救。（記者陸運鋒翻攝）

    警消獲報趕抵時，整輛車已經全面燃燒，隨即佈水線射水灌救。（記者陸運鋒翻攝）

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