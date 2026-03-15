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    首頁 > 社會

    台中逢甲商圈口角大亂鬥 4人把2人打趴全送辦

    2026/03/15 11:53 記者陳建志／台中報導
    台中市逢甲商圈一處騎樓，今天凌晨發生6人互毆，台中市第六分局警方依傷害、聚眾鬥毆移送法辦。（資料照）

    台中市逢甲商圈一處騎樓，今天凌晨發生6人互毆，台中市第六分局警方依傷害、聚眾鬥毆移送法辦。（資料照）

    台中市陳姓（47歲）、劉姓（23歲）男子等6人，今天凌晨在西屯區河南路2段，逢甲商圈的騎樓，因口角糾紛不爽互毆，吆喝聲驚動附近住戶，台中市警局第六分局獲報，出動21名警力到場處置，抵達時雙方已經鳥獸散，警方帶回劉男並通知已經離去的陳男等人到案說明，因雙方互告傷害，訊後依傷害、聚眾鬥毆移送法辦。

    台中市警局第六分局今天凌晨3點接獲民眾報案，指稱西屯區河南路2段，逢甲商圈發生打群架情事，警方獲報後立即啟動快打部隊，調派21名警力趕赴現場處置，到場時雙方已經沒有打架情事。

    警方到場後釐清案情，帶回劉姓（23歲）等2名男子及通知已離去的陳姓（47歲）等4名男子到案說明，據了解，陳姓男子等4人，還有劉姓男子等2人，今天凌晨在西屯區河南路2段一家德州撲克騎樓，疑因口角糾紛發生衝突，雙方開打互毆，6人到警局後互相提告傷害，警方將陳男等4人依傷害、聚眾鬥毆移送法辦，劉男等2人則依傷害罪送辦。

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