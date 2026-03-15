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    首頁 > 社會

    假冒豐原區農會賣大蔥 豐原區農會提醒民眾注意避免受騙

    2026/03/15 11:30 記者歐素美／台中報導
    網路出現疑似假冒豐原區農會賣大蔥的貼文，豐原區農會提醒民眾注意，避免受騙。（擷取自網路）

    網路出現疑似假冒豐原區農會賣大蔥的貼文，豐原區農會提醒民眾注意，避免受騙。（擷取自網路）

    近日有網友在 Thread發文販售「豐原區農會大蔥」，利用民眾對在地農產品的信任，吸引民眾私訊購買，台中市豐原區農會特別發出提醒，呼籲民眾提高警覺，認明官方管道購買，以免被有心人士冒用個資或是遭受財務損失。

    豐原區農會表示，近期接獲民眾反映，在Thread平台上出現疑似假冒販售「豐原區農會大蔥」名義的文章，請民眾透過私訊聯繫購買豐原大蔥，但實際上該帳號並非農會所經營的官方帳號，且照片也不是豐原在地的大蔥品種。

    豐原區農會指出，因最近為大蔥產季，民眾普遍關注豐原大蔥，但豐原區農會僅於官方粉絲團、豐原揚哥IG、農創家電商、台中領鮮電商提供網購連結，其餘網路連結皆為冒名，擔心不肖業者透過私訊要求匯款，民眾付款後卻收不到商品，農會提醒民眾注意，周一並將前往警局備案，呼籲民眾一起抵制可疑詐騙行為。

    豐原區農會農事小組長蔡怡萱表示，豐原大蔥是地方當季重要農產，深受消費者喜愛，農會所有販售與活動資訊都會透過官方粉絲專頁或正式管道公告，不會透過私人帳號要求匯款交易，提醒民眾切勿受騙。

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