涮涮鍋店被假帳號刷負評「收保護費」 里長透過Google申訴挽回店譽

萬里里長王傑倫開涮涮鍋店格沒兩天，就被惡意攻擊，隨後就接到行銷業者來電，表示只要付錢，就能幫忙處理負評。（記者吳昇儒攝）

新北市萬里里長王傑倫因聽聞地方長輩提及，萬里沒有涮涮鍋，萌生開店念頭。過年期間開幕沒多久，就接到行銷業者電話，表示可幫忙推廣，沒想到婉拒後，隔日就在網路上被留下30多筆1星負評，約過30分鐘就接到相同業者電話，宣稱可幫忙處理負評。里長認為對方是刻意要來「收保護費」，嚴正拒絕後，透過申訴系統，成功挽回店譽。

王里長表示，開店的初衷是要服務地方長輩，加上可以推廣周邊地區農產品、海鮮，決定在過年期間開一家萬里在地的涮涮鍋。結果隔兩天，就接到數家自稱是行銷業者的電話，表示每年只要2萬到4萬8元，可讓店面資訊在各大網路媒體曝光。

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因定調是要服務地方，暫時沒有宣傳念頭，逐一婉拒，隔天店內的Google評價就湧入30多筆1星負評，且隔沒30分鐘，就接到某業者電話，先說是沒接受推廣，才會有負評，更稱現在付款還能幫忙解決。

「從非洲搭飛機來吃涮涮鍋也太辛苦了吧！」王里長指出，當下就覺得是對方搞鬼，直接跟他表明自己也不屑這樣收保護費的手段。隨後，從這些評論的帳號反肉搜發現，有很多來自非洲、印度的國外帳號，根本沒到店消費過，決定一一向Google檢舉，一次消滅對方2、30個偽造帳號。

跟許多新開業的同業聊起此事，才知道他們也有接過相同電話，不妥協的老闆也會收到來自國外的「負評祝福」。詢問警界朋友是否能夠提告，但因無法提供直接證明業者與留評論者有關，只能作罷。

警方則表示，不肖的行銷業者利用這樣的手法收取另類保護費行為非常惡劣，但業者提告後，只要能夠調閱相關電磁紀錄，證明惡意留言者與行銷公司有相關，且被店家認為心生畏懼，就可以朝恐嚇取財罪偵辦。

萬里里長王傑倫開涮涮鍋店格沒兩天，就被惡意攻擊，隨後就接到行銷業者來電，表示只要付錢，就能幫忙處理負評。（記者吳昇儒攝）

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