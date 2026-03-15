姑丈猥褻性侵姪女一審重判9年 二審大減刑改判3年8月原因曝

基隆市一名女童由姑姑照顧，卻在2023年間多次遭姑丈猥褻，並性侵一次，女童倒垃圾時向鄰居阿公透露遭遇，也與堂妹說過此事，姑丈的惡性才被揭露。（示意圖）

基隆市一名女童由姑姑照顧，卻在2023年間多次遭姑丈猥褻，並性侵一次，女童倒垃圾時向鄰居阿公透露遭遇，也與堂妹說過此事，姑丈的惡性才被揭露，一審基隆地院依對兒童犯猥褻罪2罪、對未滿14歲女童犯強制性交罪，判應執行有期徒刑9年。案經上訴，由於姑丈二審認罪，並與法定代理人達成和解並完成賠償，高等法院改判3年8月。

判決書指出，被害女童從小與姑姑、姑丈同住，女童的姑丈於2023年某日，趁女童放學回家時四下無人，竟在廚房內撫摸女童胸部，女童也不敢張揚只好隱忍，後續姑丈又再度用相同手法觸摸女童胸部得逞。

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女童姑丈一個月後竟再度狼心大起，竟趁女童到他的房間收衣服時，將她強壓在床上女童轉身想脫逃，卻被姑丈以頭朝下方式強壓在床上，撫摸其臀部後，以兩根手指插入女童下體，女童劇痛喊叫，姑丈隨即抽出手指，佯裝無事吩咐她繼續收衣服，女童則哭著逃離現場。

女童於同年10月間，跟鄰居的「阿公」說受害情節，阿公聽了不得了，隔天通報學校，學校即報警並通報社會處。

基隆地院審理時，女童的姑丈否認犯行，辯稱是無意間打鬧摸到女童胸部，至於被指控性侵則並非事實，不知為何女童可以鉅細靡遺敘述事發經過。法官認為，女童倒垃圾時會遇到隔壁鄰居，彼此並無利害關係，且女童回答時相當堅定，也擔心事情曝光後，自己要離開姑姑身邊，顯見所言屬實，應無虛偽指控姑丈可能。

基隆地院審酌，女童相關行為及情緒反應，認定女童姑丈犯行，依成年人故意對兒童犯利用權勢猥褻罪2罪，各判1年。對未滿14歲女子犯強制性交罪，判刑8年，應執行有期徒刑9年。

案經上訴，高等法院認為，姑丈於二審坦承犯行，並與被害人法定代理人達成和解並完成賠償，其犯罪情狀尚可憫恕；考量加重強制性交罪法定最低刑為7年以上有期徒刑，若僅處最低刑仍屬過重，依《刑法》第59條酌予減刑，判處3年8月。

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