罰單申訴2-2》車停路口遭檢舉狂開48張紅單 因「這原因」提告全駁回

苗栗邱姓男子將車停在屋前，卻被檢舉48次，開罰4萬2千元，向台中高等行政法院提出行政訴訟，法官認為路口10公尺內不得停車相當明確，判決駁回。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中專題報導

苗栗縣一名邱姓男子，2024年將車停在屋前，2個月被檢舉48次，開罰4萬2千元，收到罰單快崩潰，向台中高等行政法院提出行政訴訟，主張停車的位置雖在交岔路口內，但屋前並沒畫紅色實線，且同時畫有網狀線和白色實線，是否能停車不明確，主張撤銷罰單，不過法官認為，依道路交通安全規則規定，路口10公尺內不得停車相當明確，判決駁回。

判決指出，邱姓男子將所有的兩輛自小客車、一輛機車停放在苗栗縣竹南鎮龍天路家門前，卻被民眾檢舉違規停車，苗栗縣警察局竹南分局員警逕行舉發共開出48張罰單，總共罰了4萬2千元，邱男不服提起行政訴訟。

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邱男主張，龍天路屋前位於龍天路121巷與龍山路1段330巷間的交岔路口內，雖路口內有劃設紅色實線，但房屋前並不在紅色實線的繪製範圍。自己信賴標線的規制範圍，將車停放在該處應未違規。並稱該處所前同時設有黃色網狀線與白色實線，導致該處是否能停放車輛不明確，違反明確性原則，主張罰單撤銷。

台中高等行政法院法官審理認為，道安規則規定，交岔路口向外延伸10公尺距離內禁止臨時停車，且劃設網狀線的處所也禁止臨時停車，這是法有明定，與劃設紅色實線的處所禁止臨時停車的規定並行不悖，並非未劃設紅色實線而僅劃設白色實線就可停車。

法官認為，該處雖在路側劃設白色實線，不過既然在交岔路口範圍內，且另有劃設黃色網狀線，禁止臨時停車非常明顯，邱男已考取駕照，當知此項交通法規，因此主張無故意或過失，標線不明確，不可採信，請求撤銷為無理由，判決駁回。

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