罰單申訴2-1》接到罰單心好痛！中彰投一年開罰384萬件 申訴樣態百百款

中彰投一年開罰384萬件，其中路口10公尺違停被開單就有7萬多件，但申訴成功僅有90件，申訴成功機率不高。（警方提供）

記者陳建志／台中專題報導

許多民眾都有收過罰單，中彰投2024年總共開出高達384萬5088件，其中路口10公尺違停被開單，中彰投就有7萬1026件，但申訴成功僅有90件，台中市交通事件裁決處、台中區監理所發現，民眾申訴原因「百百款」，包括自認無違規或非故意、質疑證據畫面不清、質疑測速照相機器準確性、因就醫緊急避難等，但須理由正當才有撤單可能。

台中市交通事件裁決處表示，2024年總開單件數為255萬5475件，共有50206件提出申訴，其中有6275件申訴成功，申訴成功撤銷罰單比率約12％；台中區監理所統計則發現，2024年彰化縣總開單件數86萬2079件，13231件提出申訴，3090件申訴成功；南投縣2024年總開單件數則是42萬7534件，5359件提出申訴，1116件申訴成功。

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而民眾提出申訴的原因「百百款」，包括自認遭連續檢舉開單不合理、自認無違規或非故意、質疑證據畫面不清（例如：遭檢舉未打方向燈）、質疑測速照相機器準確性、緊急避難因素（緊急就醫）、執行任務（偵防車、救護車）、其他不可抗力因素（例如：因路邊違停導致跨越雙黃線、標誌被樹擋住）等，需理由正當並提出證明才能成功撤單。

至於針對路口10公尺違停，台中市2024年全年共開出58516件，其中有859件提出申訴，但只有64件申訴成功；彰化縣2024年全年共開出8228件，提出申訴有133件，申訴成功有25件；南投縣2024年全年共開出4282件，共有67件提出申訴，申訴成功僅1件。

台中市交通事件裁決處長黃士哲坦言，路口10公尺禁止停車相當明確，若違停除非是特殊狀況，否則申訴成功機率不高，之前就有民眾，因急著載家人到醫院急診，因此在路口10公尺內停車被開單，後來提出申訴，並附上醫院的就醫證明，最後才成功撤銷罰單。

中彰投一年開罰384萬件，其中路口10公尺違停被開單就有7萬多件，但申訴成功僅有90件，申訴成功機率不高。示意圖。（記者陳建志攝）

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