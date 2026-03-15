北市大安區民宅藏麻將賭場 警上門逮人還揪出通緝犯

警方掌握相關情資上門查緝，逮捕林男及賭客共5人，查扣賭資籌碼、麻將等證物。（記者陸運鋒翻攝）

林姓男子在台北市大安區敦化南路1段租下民宅私設麻將賭場，並在社群平台招攬賭客，警方掌握情資後上門查緝，當場逮捕林姓負責人及4名賭客共5人，查扣賭資籌碼、麻將等證物，其中1名劉姓賭客還是通緝犯，詢後移送偵辦。

大安警分局調查，31歲林男透過網路社群平台Threads，招攬不特定人士前來聚賭，提供場所及賭具供賭客以麻將方式賭博，並約定以籌碼1比1兌換現金，每一將向賭客收取抽頭金400元牟利。

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據知，警方掌握相關情資後，於上週晚間持搜索票上門查緝，逮捕林男及賭客共5人，查扣賭資籌碼3萬1600元、抽頭籌碼400元、麻將牌2副及監視器鏡頭等相關證物，其中41歲劉姓賭客則是在前年時，就已被台北地檢署及士林地方法院發布詐欺、洗錢通緝。

警方指出，全案詢問後，將劉男依賭博罪罪嫌移送台北地檢署偵辦，至於4名賭客則依社會秩序維護法裁罰，另劉姓通緝犯解送歸案。

警方說，職業賭場不僅影響社會治安，也容易衍生其他犯罪行為，將持續加強查緝不法賭博場所，杜絕違法賭博行為。

林男在社群平台Threads招攬不特定人士前來聚賭，提供場所及賭具供賭客以麻將方式賭博。（記者陸運鋒翻攝）

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