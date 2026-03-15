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    首頁 > 社會

    玩手遊酒後起衝突拿剪刀刺死友人 宜蘭鐵工被羈押

    2026/03/15 11:35 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭市林姓鐵工與友人玩手遊起衝突，拿剪刀刺死對方，警方衝進林男租屋處逮人。（圖由警方提供）

    宜蘭市林姓鐵工與友人玩手遊起衝突，拿剪刀刺死對方，警方衝進林男租屋處逮人。（圖由警方提供）

    宜蘭市48歲林姓鐵工，昨天凌晨與52歲魏姓友人相約玩手機遊戲發生衝突，林男涉嫌酒後行凶，拿出剪刀刺向對方胸口，造成魏男失血過多身亡，警方循線逮人，傍晚依殺人罪移送法辦，檢察官晚間訊後向法官聲請羈押獲准。

    警方調查，案發當時2人在林男位於宜蘭市復興路租屋處玩手遊，期間有飲酒，過程中，魏男懷疑林男偷走他的藍芽耳機，林男回嗆「自己有耳機幹嘛要拿你的」？雙方大吵後，魏男憤而甩門離去。

    林男不滿魏男不告而別，拿著剪刀追到巷口，趁著酒意大罵髒話，並怒嗆「就是要給你死」，持刀刺進魏男胸口，附近居民目睹案發過程打電話報案，魏男被救護車送醫急救，最後宣告不治。

    警方獲報後衝進林男租屋處逮人，破門而入時，林男酩酊大醉，起獲疑似作案剪刀及毒品吸食器，被上銬帶回時還爛醉到呼呼大睡，等到酒醒才接受警方詢問製作筆錄。

    警方昨天傍晚將林男移送宜蘭地檢署偵辦，檢察官訊後聲請羈押，宜蘭地院法官以林男犯下殺人重罪且涉案情節重大，今天上午裁定收押。

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    涉嫌拿剪刀刺死友人的宜蘭市林姓鐵工（中），被法官裁定羈押。（圖由警方提供）

    涉嫌拿剪刀刺死友人的宜蘭市林姓鐵工（中），被法官裁定羈押。（圖由警方提供）

    警方在林男租屋處起獲疑似作案用剪刀、毒品吸食器。（圖由警方提供）

    警方在林男租屋處起獲疑似作案用剪刀、毒品吸食器。（圖由警方提供）

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