女子從修車廠倒車到南部最壅塞熱點省道 連撞兩車再進修車廠

陳女以90度倒車入省道，引發兩起撞擊。（警方提供）

省道台1線位於屏東縣枋寮鄉的路段是南部省道易壅塞熱點，但卻有女子從路旁保養廠倒車進省道與直行車撞擊，最後全車是橫亙在省道上，一度引發回堵，警方也公布當時錄影，發現該陳姓女子倒車呈90度進入省道，且與首輛車發生擦撞後，疑似過於緊張還繼續倒車，因此第二輛大貨車在根本沒法閃避的情形下直接攔腰撞上。

枋寮分局日前獲報，指在枋寮鄉台1線438.6公里處北上車道發生交通事故。員警到場處理後了解，發現35歲的陳姓女子駕駛自小客車，於路旁保養廠倒車準備駛入道路時，車尾不慎擦撞沿台1線直行的69歲藍姓男子所駕駛的小貨車。

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不過，陳女在首度撞擊後並未停車，而是繼續行駛希望脫離車陣，但最後卻是全車皆駛入內、外車道，導致由26歲黃姓男子所駕駛的營業用大貨車攔腰撞上陳女轎車，警方到場後協助交通疏導，事故現場約在20分鐘後排除完畢恢復正常通行，交通狀況順暢。

警方為三人進行酒測，最後三方酒測值皆為0，亦未造成人員受傷，警方呼籲駕駛人，於倒車時務必注意後方來車，並應以低速、謹慎操作，避免憾事發生。落實防禦駕駛觀念，是維護用路人安全的不二法門，有駕駛則是自嘲，就正好在修車廠前撞上，「不用開太遠就能修理」。

陳女以90度倒車入省道，引發兩起撞擊。（警方提供）

陳女以90度倒車入省道，引發兩起撞擊。（警方提供）

車禍最後排除。（警方提供）

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