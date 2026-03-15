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    警界惡夢除了裝檢 還有「內部管理檢查」

    2026/03/15 09:42 記者王冠仁／台北報導
    警用裝備檢查時陳列警槍受檢。（取自臉書「菊警局長室）

    警用裝備檢查時陳列警槍受檢。（取自臉書「菊警局長室）

    早期警界裝備檢查的文化與流程，有令人詬病之處，在此次前基隆市警局忠二路派出所長徐紹文「吮指洗車」，就可見一斑。對不少警界同仁來說，早期的警界惡夢除了裝備檢查，其實還有各縣市警察局自行訂立的「內部管理檢查」；過去曾有某些長官為了修理看不慣的下屬，藉著內部管理檢查之名，行惡整之實，不少人都曾因此吃過苦頭。

    警界指出，警用裝備檢查，是針對同仁執勤時使用的相關裝備，包含車輛、槍彈、無線電等，相對侷限。不過，內部管理檢查的項目可說是「包山包海」，因為內部管理檢查的範圍，幾乎涵蓋整個駐地。

    一名資深巡佐指出，他在某派出所任職時，所長有一次因為工作得罪某位長官。不久後，該長官恰好進行內部管理檢查，不僅要求所長拿出所有簿冊，用吹毛求疵的方式檢視，還在派出所內四處「巡視」；巡一輪後，長官以簿冊登記有缺失、日光燈管上有灰塵、派出所同仁桌面雜亂、廁所有異味等理由，記了不少缺失。

    當時有許多同仁為了避免內部檢查被記缺失，經常花費大量心力整理駐地環境，除了基本的掃地、拖地，還會擦玻璃、窗溝、清除盆栽綠葉上的灰塵，檢查當天，還會要求同仁收起茶盤、淨空桌面，甚至駐地內的同仁寢室也要將棉被摺得方方正正。

    另名同仁說，內部管理檢查並非警政署規定，而是各縣市警局自行訂立。由於這項計畫「弊多於利」，引起反彈，像是台北市警局就發現內部管理檢查出現不少荒謬情節，因此在10多年前就廢止，改而要求單位主官要著重在駐地安全維護。

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