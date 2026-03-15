早年警界裝檢常見「陋習」 現今只著重安全與實用

前忠二路派出所長徐紹文因警用裝備檢查洗車惹議。（資料照）

前基隆市警局忠二路派出所長徐紹文因應裝備檢查，出現「吮指洗車」的離譜行為，讓各界好奇警界裝備檢查的相關情形。在早期，警界裝檢有許多「陋習」，像是清潔好的車輛不能使用、把相關裝備集中陳列、保管，有礙正常勤務運作。幸虧這些情況隨著時代進步逐步淘汰，現今警界裝檢只著重在裝備安全性與實用性。

一名高階警官說，早期警界裝檢文化不良，同仁通常會在裝檢來臨前清洗、維護相關警用裝備，但常有矯枉過正的情況；受檢者為了順利通過裝檢，也必須對檢查人員鞠躬哈腰、準備水果或茶點，拍馬屁的氣息相當濃厚。

請繼續往下閱讀...

過去常見的陋習，包含警用車輛保養、清潔好之後，為了擔心外出值勤會弄髒，因此同仁只好改用自己的車輛；或是將警用防彈背心、槍彈、無線電等物品，集中陳設，彷彿在擺放供品，同仁都戲稱為「大拜拜」，更有同仁因此在正常執勤時無裝備可用。

另名派出所所長表示，這些裝檢陋習，隨著時代進步、警政署在2018年宣布簡化後，目前已相對正常。如今裝檢著重在裝備的安全性與實用性，像警用車輛的燈光能否正常開關、引擎有無漏油、輪胎是否破損等，武器彈藥則加強檢查槍枝故障、零件斷裂，避免因為保養不善可能導致員警的執勤安全出現危害。

有警界同仁說，現今資訊發達，同仁騎警車外出值勤也常使用警用電腦「M-Police」，但過去有同仁因此被民眾檢舉，有同仁於是自行加裝手機支架，結果遇到裝檢時反而要另外拆掉。不少同仁都認為，值勤樣態隨著時代演進，手機支架應該要納入警用機車的「標配」，才能更加符合現今執勤狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法