基隆所長對警用機車「吮指」惹議 警政署其實早已簡化裝檢程序

前忠二路派出所長徐紹文用手指抹車牌再放入口中「舌舔手指」，來檢測機車乾淨度。（擷取自爆廢公社）

前基隆市警局忠二路派出所長徐紹文，為了因應警用裝備檢查，教導同仁清洗警用機車後，用手指抹過車牌再含入口中，被稱「吮指所長」；他不僅因此丟官，也引起警界熱議。警政署其實早在8年前，就已簡化警用裝備檢查工作，更取消警用汽機車的相關檢查業務；警界近年裝檢，「清潔度」早已不是重點，也凸顯出徐員的「老派作風」不合時宜。

警界指出，依現行規定，警用裝備檢查總共有3個級別，分別為警政署、各縣市警局與轄下各分局。通常上半年會先由各縣市警察局進行年度定期檢查，警政署在7或8月視情況進行實地檢查或書面檢查，下半年則由各縣市警察局轄下各分局或大隊再檢查一次。

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像是今年底將舉行九合一地方公職人員選舉，各警察機關維安勤務繁重，警政署為避免辦理裝備實地檢查造成同仁額外工作負擔，因此今年度改以「書面審查」。

警政署表示，為了讓同仁把心力放在更重要的工作，在2018年時宣布簡化年度警用裝備檢查工作；自該年起，將每年辦理全國42個警察機關一次性檢查，調整為「每2年檢查1次」。同時也取消「汽、機車實體物、車輛使用管理業務」3項檢查項目，警用汽機車由各警察局自行管理，不再納入署的年度裝檢評比。

此外，由於過去不少單位為了應付裝檢，衍生「陋習」，警政署也在該年規定，各項警用裝備檢查時不得集中待檢，而是由各檢查人員直接至各項警用裝備存放處檢查，以免影響勤務執行與運作。至於檢查重點著重在槍枝清潔保養、械彈管理、防彈裝備及無線電通訊器材，以保障同仁執勤安全。

本月初網路上流傳一段影片，徐紹文把年輕同仁叫到其騎乘的機車旁，用手指滑過車牌、前方車殼後含在口中，還大聲詢問同仁「你有洗過你的機車嗎？學校有沒有教？」引起社會譁然。基隆市警局認定徐言詞不當、動作不雅對他記申誡，同時調整為內勤職務，並調查釐清他的行為有無涉及職場霸凌。

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