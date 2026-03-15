為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆所長對警用機車「吮指」惹議 警政署其實早已簡化裝檢程序

    2026/03/15 09:37 記者王冠仁／台北報導
    前忠二路派出所長徐紹文用手指抹車牌再放入口中「舌舔手指」，來檢測機車乾淨度。（擷取自爆廢公社）

    前忠二路派出所長徐紹文用手指抹車牌再放入口中「舌舔手指」，來檢測機車乾淨度。（擷取自爆廢公社）

    前基隆市警局忠二路派出所長徐紹文，為了因應警用裝備檢查，教導同仁清洗警用機車後，用手指抹過車牌再含入口中，被稱「吮指所長」；他不僅因此丟官，也引起警界熱議。警政署其實早在8年前，就已簡化警用裝備檢查工作，更取消警用汽機車的相關檢查業務；警界近年裝檢，「清潔度」早已不是重點，也凸顯出徐員的「老派作風」不合時宜。

    警界指出，依現行規定，警用裝備檢查總共有3個級別，分別為警政署、各縣市警局與轄下各分局。通常上半年會先由各縣市警察局進行年度定期檢查，警政署在7或8月視情況進行實地檢查或書面檢查，下半年則由各縣市警察局轄下各分局或大隊再檢查一次。

    像是今年底將舉行九合一地方公職人員選舉，各警察機關維安勤務繁重，警政署為避免辦理裝備實地檢查造成同仁額外工作負擔，因此今年度改以「書面審查」。

    警政署表示，為了讓同仁把心力放在更重要的工作，在2018年時宣布簡化年度警用裝備檢查工作；自該年起，將每年辦理全國42個警察機關一次性檢查，調整為「每2年檢查1次」。同時也取消「汽、機車實體物、車輛使用管理業務」3項檢查項目，警用汽機車由各警察局自行管理，不再納入署的年度裝檢評比。

    此外，由於過去不少單位為了應付裝檢，衍生「陋習」，警政署也在該年規定，各項警用裝備檢查時不得集中待檢，而是由各檢查人員直接至各項警用裝備存放處檢查，以免影響勤務執行與運作。至於檢查重點著重在槍枝清潔保養、械彈管理、防彈裝備及無線電通訊器材，以保障同仁執勤安全。

    本月初網路上流傳一段影片，徐紹文把年輕同仁叫到其騎乘的機車旁，用手指滑過車牌、前方車殼後含在口中，還大聲詢問同仁「你有洗過你的機車嗎？學校有沒有教？」引起社會譁然。基隆市警局認定徐言詞不當、動作不雅對他記申誡，同時調整為內勤職務，並調查釐清他的行為有無涉及職場霸凌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播