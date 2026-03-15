苗栗平安大橋口70歲老翁騎車左轉 遭休旅車撞飛倒地喪命

機車毀損。（圖由警方提供）

苗栗縣三灣鄉平安大橋口，昨（14）日下午發生機車與休旅車碰撞事故，機車騎士70歲獨居林姓老翁遭撞飛，當場失去生命跡象，傷重不治。警方調查，老翁於路口左轉，與對向直行休旅車迎頭撞擊，休旅車駕駛酒測值為0，也無毒駕情事，籲請駕駛行經路口應減速慢行，轉彎車應確實禮讓直行車輛。

轄區頭份警分局今日表示，這起車禍發生於昨天下午3點許，林姓老翁騎機車沿縣道124丙線西往東行，行抵平安大橋口，欲左轉接平安大橋，於橋口與對向沿縣道124丙線東往西方向直行的休旅車發生碰撞。

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休旅車與機車迎頭撞擊，林姓老翁被撞飛倒地，消防救護人員到場，老翁失去生命跡象，頭部受創、大腿骨折，緊急急救處置送醫，傷重不治。

員警到場處置，休旅車駕駛38歲黃姓女子沒有酒駕及毒駕情事；林姓老翁則為獨居老翁。檢警將於今日相驗，並進一步調查釐清肇事責任。

警方調閱路口監視器影像，雙方都為綠燈，籲請駕駛行經路口應減速慢行，轉彎車應確實禮讓直行車輛，以維護自身及其他用路人安全。

機車與休旅車迎頭撞擊。（圖由警方提供）

休旅車頭及前擋風玻璃毀損。（圖由警方提供）

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