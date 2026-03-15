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    首頁 > 社會

    豐原割喉案！紀女詐騙等前科多 還曾為親民黨助選

    2026/03/15 08:26 記者歐素美／台中報導
    傅男家屬在網路爆料。（擷取自網路）

    傅男家屬在網路爆料。（擷取自網路）

    台中市豐原割喉案，傅男家屬出面踢爆死者紀女「前科累累」，經查證司法院判決系統，紀女涉及多件詐欺、洗錢防制法及侵占案件。

    搜索司法判決，紀女涉及案件遍及台中、新竹等地方法院，案由多為詐欺取財、洗錢防制法、侵占，還曾因討債涉及的恐嚇案，重利案等。

    傅男家屬爆料，紀女疑為詐騙集團的重要成員，專門利用「中低收入戶」身分騙取他人存摺與證件，作為人頭帳戶使用，經查證司法院判決系統，紀女光114~115年涉及的相關案件就超過10餘件。

    紀女犯案手法，主要以「同路人」降低對方戒心，紀女因具備中低收身分，常出沒於賣場或地方弱勢群體聚集處，主動攀談並自稱有「管道」可以代辦更高額的政府補助，受害者信任而交出身分證、健保卡與戶籍謄本，卻被紀女轉手賣給詐騙集團，或私下用來辦理高利貸及行動電話門號轉售，許多受害者因急於改善生活而受騙，結果帳戶被當成洗錢轉帳中心，社會救助金帳戶被凍結，生活陷入死路。

    紀女甚至被控教導或強迫受害者辦理多張信用卡進行「套現」或「刷商品轉賣」，並聲稱會負責繳納，卻在領走現金後消失。

    傅男家屬並爆料紀女為了官司，常自掏腰包製作志工背心，為立委等助選；2019年親民黨提名素人黃朝淵參選豐原區立委，割喉案發生後，黃朝淵一度在臉書發文哀悼，感謝紀女曾為宋楚瑜及親民黨等助選，但目前po文已撤下。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    傅男因殺死紀女被移送法辦。（民眾提供）

    傅男因殺死紀女被移送法辦。（民眾提供）

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