前夫為申請中低收入戶 意外掀出親子關係疑雲

南投地院外觀。（記者陳鳳麗攝）

南投縣有對夫妻離婚36年，前夫去年因戶籍上有1個女兒，因此申請中低收入戶不過，請前妻幫忙解套，前妻於是讓前夫和女兒進行親子鑑定，確認兩人無血緣存在，再由女兒訴請否認推定親子之訴，南投地院近日判決確認女兒非母親前夫受胎所生的婚生子女。

這對中年夫妻是在1982年結婚，1989離婚，離婚時由妻子扶養3歲的女兒，從此兩人形同陌路。妻子離婚後很快就再婚，女兒雖知道父母分開，但因媽媽擔心再婚先生心裡有疙瘩，要女兒不能在繼父面前探詢生父的事情，父女也不曾見面。

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夫妻離婚36年後，前夫因為申請中低收入戶未通過，經詢問得知戶籍內有女兒，女兒有工作收入、有財產，導致他不符中低收入資格，只好來找前妻商量，看能否把女兒戶籍遷出去，或用其他方法，可以讓他符合申請資格。

前妻知道前夫生活不寬裕而同意幫忙，告知前夫和女兒兩人其實沒有血緣關係，並讓兩人到醫院進行親子鑑定，DNA鑑定分析結果「排除兩人的親子關係」。

親子鑑定結果出爐後，由女兒向南投地院提起否認推定親子之訴，法官認為，親子鑑定報告確認兩人無血緣關係，女兒在知悉鑑定結果兩年內提起否認推定生父之訴，未超過民法第1063條第3項所規定之除斥期間，訴請否認母親前夫為其生父有理。

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