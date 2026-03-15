為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    房客輕生變凶宅 代管公司慘賠211萬

    2026/03/15 06:15 記者王捷／台南報導
    租客輕生變凶宅，法官認為不論代管公司有無過失都要負責。圖與本案無關（資料照）

    租客輕生變凶宅，法官認為不論代管公司有無過失都要負責。圖與本案無關（資料照）

    台南一間租屋的朱姓房客輕生致房屋貶值，董姓屋主向代管公司求償，但公司稱辦宗教儀式就能化解而拒賠，且也沒辦法整天看著房客，但台南地方法院依民法規定，認為公司要負全責，判賠211多萬元。

    董男2022年底將台南房屋出租給代管公司並同意轉租。結果朱男在2024年底於承租房內輕生，導致房屋成凶宅，董男主張交易價值受損提告。公司抗辯指出，輕生未造成實體毀損，凶宅屬主觀心理，不安感會因宗教信仰有異，且可藉舉辦宗教儀式去除，故無價值減損。

    公司另辯稱，朱男在2024年1月曾輕生未遂，當時已通報董男，董男未反對續租，公司評估朱男能付租金才維持租約，且無義務全天候監督房客，加上屋主未明示解約，故不應究責代管公司。

    台南地方法院不採信公司的抗辯，因為凶宅確實影響交易價值，非單憑宗教儀式可消除。關於通報輕生未遂部分，法官依民法規定指出，承租人轉租房屋，對次承租人行為須負法定擔保責任，此為無過失責任，只要次承租人造成損害，不論代管公司有無過失、是否曾通報或屋主有無反對續租，均須依法賠償。

    經法院委託估價師鑑定，確認房屋因事故產生的污名化價值減損率約為25%。法院認定減損金額為211萬1575元，判決全天候公司與遺產管理人須如數賠償董男，一方給付後另一方即免責。此案彰顯租賃轉租的無過失責任制度，全案可上訴。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播