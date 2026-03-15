房客輕生變凶宅 代管公司慘賠211萬

租客輕生變凶宅，法官認為不論代管公司有無過失都要負責。圖與本案無關（資料照）

台南一間租屋的朱姓房客輕生致房屋貶值，董姓屋主向代管公司求償，但公司稱辦宗教儀式就能化解而拒賠，且也沒辦法整天看著房客，但台南地方法院依民法規定，認為公司要負全責，判賠211多萬元。

董男2022年底將台南房屋出租給代管公司並同意轉租。結果朱男在2024年底於承租房內輕生，導致房屋成凶宅，董男主張交易價值受損提告。公司抗辯指出，輕生未造成實體毀損，凶宅屬主觀心理，不安感會因宗教信仰有異，且可藉舉辦宗教儀式去除，故無價值減損。

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公司另辯稱，朱男在2024年1月曾輕生未遂，當時已通報董男，董男未反對續租，公司評估朱男能付租金才維持租約，且無義務全天候監督房客，加上屋主未明示解約，故不應究責代管公司。

台南地方法院不採信公司的抗辯，因為凶宅確實影響交易價值，非單憑宗教儀式可消除。關於通報輕生未遂部分，法官依民法規定指出，承租人轉租房屋，對次承租人行為須負法定擔保責任，此為無過失責任，只要次承租人造成損害，不論代管公司有無過失、是否曾通報或屋主有無反對續租，均須依法賠償。

經法院委託估價師鑑定，確認房屋因事故產生的污名化價值減損率約為25%。法院認定減損金額為211萬1575元，判決全天候公司與遺產管理人須如數賠償董男，一方給付後另一方即免責。此案彰顯租賃轉租的無過失責任制度，全案可上訴。

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