兒在學校性侵女同學 母發現私密照卻遲通報判連帶賠償

台南某校男同學在廁所撫摸女同學下體並索要裸照，男方母親早察覺卻延誤通報，法院判男同學與父母須連帶賠償8萬元。（示意圖，與本案無關）

內向的女同學竟在學校廁所遭性侵。男學生先用紙條詢問女同學「要不要跟我一起色色」，數次帶女同學至廁所撫摸下體。男學生母親發現後還延誤通報，女同學父母提告求償，台南地方法院民事判男同學與家長賠償8萬元。

2024年9月男同學交付不當紙條後，數次帶女同學至學校廁所撫摸下體。10月間，進一步要求拍攝裸照，女同學因而透過通訊軟體傳送裸照與影片。11月女同學填寫校方問卷時吐露此事，學校隨即通報。性平委員會於2025年4月認定男同學行為構成性侵害與性騷擾。

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女同學父母主張，兩人深感愧疚未能保護女兒，為此增加照顧並耗費極大心力，親權受重大侵害故求償。男同學父母則承認疏忽，未注意兒子過早對性產生好奇；表示已於調查時道歉並切結再犯即轉學，男同學現正接受輔導。男方父母強調雖願合理賠償，但抗辯對方請求金額過高，實無力負擔。

台南地院審理指出，男同學侵害女同學身體自主權，其為限制行為能力人，父母依法應負連帶賠償責任。法官審酌雙方說法，直指男同學母親在校方發覺前已發現影像，卻遲誤處理未通報；不過調閱輔導紀錄顯示，女同學在校方介入輔導下，幸未發生嚴重身心障礙，目前壓力反而是來自本件訴訟。

法院綜合評估事件起因、男方母親遲誤通報等情節，並考量雙方家庭經濟狀態、耗費心力與學生學習現況。認定賠償應以女方精神痛苦及父母親權受損為基準，判決男同學及父母連帶給付女同學4萬元，並給付女同學父母各2萬元，總計判賠8萬元，加計遲延利息。全案可上訴。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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