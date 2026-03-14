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    首頁 > 社會

    假冒戶政所騙個資 彰化退休女師「1句話」詐團怒掛電話

    2026/03/14 23:04 記者劉曉欣／彰化報導
    警方提醒，接到可疑電話要查證，也可撥打165專線求助。（資料照，記者劉曉欣攝）

    警方提醒，接到可疑電話要查證，也可撥打165專線求助。（資料照，記者劉曉欣攝）

    詐騙集團假冒戶政所名義要個資太猖獗，彰化市王姓退休教師的手機接到詐團電話，連她的身分證字號都掌握得一清二楚，詐團花了20分鐘，施展演技要騙取信任，結果當詐團要加LINE時，王女一句「我沒有用LINE耶！」馬上惹怒對方掛斷電話。

    王女表示，當天接到詐團來電，因為沒有顯示號碼，當下她就有警覺，尤其是對方謊稱是戶政所人員，因為有位自稱是她堂妹的女子，拿著她的雙證件申請戶籍謄本，還好她立即就檢查自己的雙證件都還在家裡，馬上就識破詐團的詭計。

    正當王女準備要掛電話時，卻發現詐團正在演出脫口秀，還假裝要櫃檯人員去追假冒堂妹的女子，因為追不到，還告知雙證件被假冒盜用的危險性，還說要幫忙轉報案中心，因為地點在台北，要跟她先加LINE。

    王女說，她秒回「我沒有用LINE耶！」一句話就惹怒了詐團，然後就掛斷電話。她事後與朋友討論，詐團花了20分鐘要加LINE，這應該才是詐騙集團打這通電話最重要的目的，還好她的雙證件在手邊，不然肯定都會心慌意亂。

    不過，她也發現，詐團的演技真的太好了，很容易就會誤入陷阱，尤其是當對方把自己的身分證字號都說對了的當下，真的讓人覺得好可怕。

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