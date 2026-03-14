車手辯曾中毒失憶想脫罪 卻清楚記得「時薪210元」露餡

周姓車手辯稱曾因一氧化碳中毒，記憶力衰退企圖脫罪，被法官打臉。（記者陳冠備攝）

彰化縣周男加入詐團當車手，向被害人收取10萬元現金，周男落網後辯稱自己曾因一氧化碳中毒，導致記憶力衰退、偶爾失憶，藉此脫罪。不過法官發現，他不僅能清楚描述當天面交過程，甚至記得自己的「時薪210元」，辯詞難以採信，彰化地院依三人以上共同詐欺取財罪判刑1年3月。

判決書指出，判決指出，周男去年7月透過通訊軟體加入詐騙集團，負責擔任面交取款車手，報酬為時薪210元。該詐團以投資虛擬貨幣可獲利為由，誘騙蕭姓女子以現金購買泰達幣，再告如何與車手面交。去年7月5日中午，周男在彰化縣某街道與蕭女見面，收取10萬元現金後，依指示步行到附近停放的車輛，將款項交給車上男子，以此製造金流斷點，掩飾詐騙所得。

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蕭女事後察覺交易異常報警，警方循線查出周男涉案。法院審理時，周男坦承犯行，但聲請調查其29年前一氧化碳中毒的醫療紀錄，主張因此記憶力衰退、偶爾失憶。

法官審理認為，周男對案發經過陳述清楚，包含面交過程、取款方式，甚至連詐團約定的「時薪210元」都記得一清二楚，顯示其辯稱失憶與本案並無關聯，也沒有再調查醫療狀況的必要。

法官審酌，周男雖坦承犯行，並與被害人以5萬元達成和解（尚未履行），但其過去仍有洗錢相關前科，且在詐團中負責收款角色，依三人以上共同詐欺取財罪判處有期徒刑1年3月。

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