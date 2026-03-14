驚悚割喉情殺命案！資深家防官示警：分手談判最危險 3招遠離恐怖情人

警方今天將傅男移送法辦，檢方晚間向地院聲請羈押禁見。（記者張軒哲攝）

台中市豐原區13日發生駭人命案，62歲傅姓男子手刃小20歲紀姓女友後載屍投案，警界一名資深家庭暴力防治官指出，許多情感暴力案件常發生在關係即將結束或談判分手階段，若對方出現過度控制、情緒極端或威脅行為，當事人就應提高警覺，避免單獨與對方封閉空間談判，盡量選擇公共場所並告知親友行蹤，降低風險。

該名家防官指出，所謂「恐怖情人」往往會出現一些早期警訊，例如強烈佔有慾、要求掌控交友與行程、情緒起伏劇烈，甚至動輒以自傷或傷害他人作為威脅，若對方在分手過程中表現出極端情緒，例如「沒有你我活不下去」、「如果分手就一起死」等言語，更應立即尋求協助。

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若確定要結束關係，許多情感暴力案件常發生在關係即將結束或談判分手階段，也是情緒最易失控、衝突最激烈時刻，應事先做好「安全分手計畫」，包括避免私下見面、請朋友陪同、保留通訊紀錄，以及必要時向警方或相關機構求助，若已出現跟蹤、騷擾或暴力跡象，也可以考慮申請保護令，讓自己獲得法律保護。

感情糾紛若未妥善處理，極可能演變成暴力事件，若察覺自己或身邊親友陷入危險關係，應及早尋求警方或專業機構協助，避免憾事再度發生。

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