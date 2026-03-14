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    首頁 > 社會

    台中女遭男友割喉慘死 高大成揭3分鐘致命真相

    2026/03/14 21:03 記者蔡淑媛／台中報導
    高大成表示，頸動脈距皮膚僅1公分，「刀劃下3分鐘就會斷氣！」。（記者蔡淑媛攝）

    高大成表示，頸動脈距皮膚僅1公分，「刀劃下3分鐘就會斷氣！」。（記者蔡淑媛攝）

    台中豐原昨（13日）發生情殺命案，62歲傅男與小他20歲的紀女，在車內談判分手爆發衝突，傅男情緒失控持刀對女方割喉，紀女重傷、鮮血染滿副駕駛座，傅男直接開車衝到派出所自首，紀女送醫後不治，法醫高大成今天直言，頸動脈距皮膚僅1公分，「刀劃下3分鐘就斷氣！」

    警方查出，傅男犯案後並未求救，反而冷靜開車載著垂死女友，前往約3公里外的翁子派出所自首。到派出所時副駕駛座已染滿紀女的鮮血，再轉送醫院已不治。

    高大成說，頸動脈距離皮膚僅約1公分，刀子一劃就容易割到頸動脈，血管一旦割斷，血液就以每分鐘500到1000CC在噴濺，「大約3分鐘就死了」，因為人體血液只有3000到5000CC，因此割頸動脈會致命，非常危險。

    高大成懷疑，傅嫌直接載紀女到派出所，可能是為了符合自首要件，但紀女再轉送醫院，可能還沒到醫院，人就死了。

    高大成指出，一般來說持刀朝胸部揮砍，是要命中要害，大多被認定有殺人意圖，再依揮刀方向，如果是由上往下，刀刃因此往下，造成傷口巨大，如果是由下往上揮，或許被認為是衝突時不小心揮刀，強調「揮刀方向是關鍵」，是否蓄意殺人，在法官判讀上很重要。

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