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    首頁 > 社會

    遭詐110萬卻討不回！彰化女告車手求償敗訴 「關鍵原因」曝光

    2026/03/14 20:28 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地院審理認為，高女交出現金時，林女還未當車手，與高女損失沒有因果關係，駁回求償．（記者陳冠備攝）

    彰化地院審理認為，高女交出現金時，林女還未當車手，與高女損失沒有因果關係，駁回求償．（記者陳冠備攝）

    彰化高姓女子誤信詐騙投資，4次面交損失110萬元，向涉案車手林姓女子提起附帶民事求償。彰化地院審理認為，高女交出現金時，林女還未加入詐團當車手，判決駁回求償。刑事部分，林女仍因參與後續詐騙行動，依加重詐欺罪判刑1年5月。

    判決書指出，高女於2024年4月在Facebook看到冒用知名投資達人「陳重銘」名義的投資課程廣告，隨後透過LINE與謊稱陳重銘學生的人聯繫，對方聲稱可透過股票投資獲利，高女陷入詐騙圈套。從6月至7月間，先後4次與車手面交現金，合計交付110萬元。直到後來發覺受騙報案。

    判決書指出，高女配合警方，又聯繫詐團面交120萬元，詐團派出蔡男跟林女前往取錢，最後雙雙被埋伏員警逮捕。高女事後認為，林女加入詐騙集團並在現場擔任把風及收水角色，屬於共同侵權行為人，應對她先前遭詐騙的110萬元負連帶賠償責任，依民法侵權行為規定提起求償。

    林女辯稱，她是在2024年7月底透過Instagram找工作，才誤入詐騙集團，並於8月1日才開始當車手，對高女先前4次被騙的110萬元並未參與。

    法官審理指出，侵權行為成立須具備故意或過失、違法行為，以及與損害間具有因果關係，並須負舉證責任。經查，林女是在8月1日才加入詐騙集團，而高女遭詐騙110萬元的時間均發生在6月至7月間，現有證據也無法證明林女曾參與犯罪行為，因此難認林女的行為與高女的損失之間具有因果關係，因此判決駁回。

    不過林女因參與8月15日詐騙行動，依「三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂罪」判處有期徒刑1年5月。

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