任職中銀巨頭37年！中配申請定居被認涉「政治性機關」 最高行發回更審

內政部移民署審查發現，劉女自1983年起在中國工商銀行徐州分行任職，歷任辦事員、客戶經理等職務，工作時間超過37年。（歐新社資料照）

中國籍女子劉彥紅與台灣男子結婚後來台長期居留，申請定居遭內政部認定曾任職中國工商銀行逾37年，屬「具政治性機關」人員，駁回申請並限制3年內不得再申請。劉女提告後，台北高等行政法院原判決撤銷處分；不過，最高行政法院認為，原審審理仍有法律適用錯誤，已將原判決廢棄，發回更審。

中國工商銀行為中國六大國有商業銀行之一，與中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行及中國郵政儲蓄銀行並列，合稱「工農中建交郵儲」。其中，中國工商銀行資產規模與市值長期位居全球銀行業前列，被視為中國金融體系的重要支柱，業務涵蓋企業金融、個人金融及國際金融等領域，在中國及海外市場均具有相當影響力。

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判決指出，劉女為中國大陸地區人民，2013年與台灣男子結婚，2017年獲准來台長期居留。她於2021年申請在台定居，但內政部移民署審查發現，劉女自1983年起在中國工商銀行徐州分行任職，歷任辦事員、客戶經理等職務，工作時間超過37年。

內政部依據相關規定，認定中國工商銀行為中國國有資本控股企業，並設有中國共產黨組織，屬「大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關」之一，因此於2022年決定不許可劉女定居申請，並限制她3年內不得再次提出申請。

劉女與丈夫不服提起行政訴訟，主張她僅是銀行基層人員，從事一般金融業務，並未涉及政治或國安相關工作。北高行審理後認為，內政部未具體查明劉女在銀行的職務性質、組織架構與工作內容，也未向國安單位進一步協查，就直接認定她任職政治性機構，並駁回定居申請，事實基礎不足，因此撤銷原處分。

不過，最高行政法院審理後指出，依規定，只要曾任職於大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性的機構，主管機關即得作為不許可定居的審酌因素，中國工商銀行為中國國務院控制的國有銀行，並設有黨組織，內政部據此認定其屬相關機構並非無據。

最高行政法院補充，即使符合上述情形，主管機關仍須依個案情形進行裁量，例如當事人在該機構的職務階級、工作內容及是否涉及國安疑慮等因素。

此外，最高行政法院認為，高等行政法院在審理時未充分調查相關事證，例如完整審查會議資料、國安與陸委會意見等，就逕認定內政部處分違法並撤銷，程序上也有不當之處，因此認定，原判決存在法律適用錯誤，且事實仍待釐清，將案件發回北高行更為審理。

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