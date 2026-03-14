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    首頁 > 社會

    恐嚇對盧秀燕開槍 台中女偵查佐求交保 法院二度駁回

    2026/03/14 17:15 記者許國楨／台中報導
    女偵查佐恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」。（資料照）

    女偵查佐恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」。（資料照）

    台中黃姓女偵查佐（收押中）在社群恐嚇，要在市長盧秀燕「腦門開3槍」，被依恐嚇危安罪起訴，日前以100萬元聲請交保被拒，近日再度提出具保聲請，台中地院認仍有反覆實施犯行可能，裁定駁回聲請。

    時任第二分局的黃姓女偵查佐，從去年國慶日後情緒逐漸不穩，去年12月19日至21日間，先是在LINE群組留言「好想知道誰可以一槍把OO打死」，之後又在社群平台Threads於張文隨機殺人事件相關新聞下留言，稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。

    同月22日，她更貼出台中購物節人形立牌照片，並留言「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」，相關言論被截圖通報後，警方隨即將她拘提到案，並移送台中地檢署偵辦並聲押獲准，隨後被起訴。

    案件審理期間，黃女辯稱當時並無恐嚇犯意「無法控制自己」，黃女律師則指出，她被逮捕時語無倫次、答非所問，顯示精神狀態異常，強調已停職無法接觸槍械，父母也願意督促回診治療，希望能以100萬元具保候傳，不過法院認為，黃女雖稱因疾病影響行為，但對起訴的客觀行為均已承認，而是否能接觸槍械與是否再度實施恐嚇危安行為，並無必然關聯，近日二度裁定駁回具保聲請，持續收押。

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