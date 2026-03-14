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    首頁 > 社會

    中資金泰克未經許可在台設研發據點 2台籍負責人遭判刑

    2026/03/14 16:16 記者廖雪茹／新竹報導
    中國「金泰克半導體有限公司」未經許可在台設立研發據點，新竹地院依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，判處2名台灣籍負責人各4個月有期徒刑。（記者廖雪茹攝）

    中國「金泰克半導體有限公司」未經許可在台設立研發據點，新竹地院依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，判處2名台灣籍負責人各4個月有期徒刑。（記者廖雪茹攝）

    新竹地方法院審理一起中資企業違法來台設立研發據點案件。中國記憶體研發設計公司「金泰克半導體有限公司」未經主管機關許可，透過併購與人頭公司在台從事研發與營運活動。法院依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，判處2名台灣籍負責人蔡姓、陳姓男子各4個月有期徒刑，都宣告緩刑2年，分別須向公庫支付新台幣20萬元、15萬元。

    判決指出，總部位於中國深圳的金泰克公司由代表人李創鋒（目前遭通緝）實際主導。蔡男與陳男於2015年8月共同擔任雋憶科技公司實際負責人，該公司由美商Unigen投資成立，主要從事記憶體設計與研發服務；此外，蔡男另於2014年成立今創電子公司。

    經調查發現，2017年間，美商撤資雋憶科技後，李創鋒透過蔡男引薦，併購原雋憶公司並實質掌控其人力、行政財務與核心研發資源，並在台直接使用「金泰克」商標進行相關商業活動。

    判決指出，為規避經濟部投資審議委員會審查，李創鋒又以倉庫主管名義在香港設立「香港商瑞全有限公司」，並以該公司名義在台成立分公司，同時利用雋憶、今創及瑞全等公司名義替員工申報勞健保作為掩護。相關營運資金由香港地區的金泰克半導體有限公司（由中國金泰克公司100%持股）提供，用於支付員工薪資與台灣據點營運開支。

    金泰克在台營運與研發工作分別由蔡男、陳男負責，兩人定期前往中國向李創鋒回報業務狀況。案件經法務部調查局新竹縣調查站長期蒐證後，於2025年3月26日持搜索票搜索蔡男與陳男住處，進而查獲相關違法事證。

    新竹地院法官依共同犯修正前《台灣地區與大陸地區人民關係條例》非法為業務活動罪，分別判處有期徒刑4個月，緩刑2年，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。蔡男於判決確定日起1年內向公庫支付20萬元、陳男15萬元。

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