昔台中耕讀園槍擊案中2槍倖存 今竟割喉殺害女友

傅男是昔日耕讀園槍擊命案中的倖存者之一。（擷自臉書）

台中市豐原區昨發生駭人情殺案，傅姓男子與紀姓女友車內談判分手爆發衝突，情緒失控持刀割喉，造成紀女重傷倒在副駕駛座，傅男犯案後竟直接開車衝到派出所自首，紀女送醫後仍宣告不治。隨著案件曝光，傅男過往背景也被翻出，其中最引人注目的就是他曾捲入22年前震驚全國的「耕讀園槍擊案」。

時間回到2004年，台中市知名茶藝館「耕讀園」當時發生震撼社會的黑幫槍戰事件，當年兩派因故糾紛，相約在該茶藝館內談判，原本只是江湖人士之間的協商，卻因談判破裂瞬間失控，雙方當場拔槍對峙，接著爆發激烈駁火，現場槍聲大作，不少民眾還誤以為店內在放鞭炮。

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據了解，傅男當天陪同李姓男子前往耕讀園，與林明樺一方坐在茶桌談判未果，李則向坐在旁邊的傅說：「談不下去，我們走。」此時李男一方隨即掏出手槍以紅外線瞄準林男一方眾人額頭，林一方也不甘示弱拿出手槍指向對方相互對比，隨後為先發制人有人率先開槍衍生槍戰。

期間傅逃逸不及右腹部中彈跌坐在地，欲以右手掌撐起身體時，右手又挨了一槍，最後造成3死2傷慘案，其中傅經送醫搶救雖逃過死劫，成為這場血腥槍戰中的倖存者之一，未料22年後卻犯下情殺割喉命案，目前全案已依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦，詳細案情仍待進一步釐清。

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