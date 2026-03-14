金門山后村鎮海宫草地火警 5小時燒毀1.5個足球場面積

金門縣金沙鎮山后村鎮海宮附近驚傳草地火警，由於東北季風強勁，火勢越燒越旺。（讀者提供）

金門縣金沙鎮山后村鎮海宮昨夜驚傳草地火警，由於東北季風強勁，火勢越燒越旺，經職消、義消並肩作戰，熊熊火勢延燒5小時，至今天凌晨3點多才撲滅，燃燒面積逾1萬平方公尺，相當1個半足球場大小，幸無人傷亡。

金門縣消防局表示，13日晚10點22分接獲報案，指山后村鎮海宮附近火警；消防局隨即派遣第2大隊金沙、金湖分隊，出動消防車8輛及消防人員15名趕赴現場。由於起火點迫近當地信仰重鎮的鎮海宮，打火弟兄到場立即部署多條水線，全力阻隔火勢。

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由於入夜後視線不良，加上火場範圍遼闊，在強勁風勢助長下，火勢蔓延異常迅速，消防局立刻動用開口合約，緊急調來2台民用怪手重機具支援，開闢防火巷並進行翻堆作業，終於遏止火勢進一步擴散。

消防局指出，長達數小時的打火過程，義消王均煒、李丞翊第一時間趕抵現場支援，友軍黃逸煥主動提供無人機加入監控火場，並協助部署水線搶救，都適時發揮功能。

消防局表示，這起無名火起火原因，還有待進一步採證釐清。近期金門風勢強勁，極易造成火星隨風飛散，大幅增加火災搶救難度。隨著清明時節將至，呼籲鄉親掃墓祭祖，離開時務必記得熄滅餘燼，帶走垃圾，慎防火災發生。

消防局動用開口合約，緊急調來2台民用怪手重機具支援。（讀者提供）

金門山后村鎮海宮附近驚傳草地火警，由於東北季風強勁，火勢越燒越旺，夜空反映出紅通通一片。（金門消防局提供）

金門山后村鎮海宮附近驚傳草地火警，打火弟兄尋找地點開闢防火巷。（讀者提供）

金門山后村鎮海宮附近驚傳草地火警，視線不良加上東北季風強勁，讓救火工作相當吃力。（金門消防局提供）

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