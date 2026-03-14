豐原割喉情殺案！養母、兒悲慟認屍 死者嘴部瘀傷疑遭毆擇期解剖

死者紀女的養母與兒子（後方）悲慟認屍。（民眾提供）

台中市豐原區發生駭人情殺案，遭割喉身亡42歲紀姓女子今（14日）相驗，其養母與兒子到場認屍，場面哀戚，初步檢視紀女主要致命傷集中在頭頸部，但嘴部附近另有大小不一瘀傷，不排除曾遭毆打，為釐清確切死因與受傷過程，檢方已排定下週三（18日）解剖遺體搭配電腦斷層，進一步確認死因。

據了解，紀女身世坎坷，自幼被送養，由養母撫養長大，養母今日悲痛現身殯儀館認屍時表示，並不知道養女與傅姓男子交往，面對突如其來的噩耗難以接受。紀女的兒子也到場陪同相驗，神情沉痛。

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經查，62歲傅姓男子與小他20歲的紀女交往長達十多年，近期兩人感情出現裂痕時常發生爭吵，13日晚間兩人相約談判分手，傅男駕車載著紀女行經豐原區豐勢路二段自來水廠附近時，將車停在一處偏僻空地繼續談判，未料雙方在車內爆發激烈口角。

過程中談判破裂傅男情緒失控，竟抽出事先放在車內的刀具朝紀女頸部劃去，造成對方頸部重創，當場血流如注，副駕駛座滿是血跡，犯案後傅男並未逃逸，而是駕車離開現場，載著垂死紀女前往派出所自首，警方查看車內時發現紀女已無呼吸心跳，立即通報救護車送醫搶救，但因傷勢過重、失血過多，最終仍宣告不治。

犯下割喉情殺命案的傅男。（擷自臉書）

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