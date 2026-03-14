慘！當掉阿嬤珠寶花300萬修復老屋 鄰居強拆全毀僅判賠2萬

薛男自稱砸300萬租老屋改建成文創空間，遭鄰居違法強拆波及毀損。一審判賠58萬，二審認其無產權且部分求償逾期，改判賠2萬274元定讞。（資料照）

薛男自稱斥資300萬元，連阿嬤的珠寶都拿去典當，承租日治時期的木造宿舍改造成文創空間「嘉木居」，豈料鄰居湯男違法拆屋波及，連貓狗都進屋大便。一審判湯男賠58萬多，二審考量產權改判賠2萬多，不可以上訴。

2015年薛男與友人承租嘉義市閒置宿舍，修繕作為文創空間。2019年湯男買下相鄰房屋，未取得執照即僱工強拆。因未做防護，薛男承租處屋瓦破損，室內牆變成室外牆。員工證稱牆壁被拆後毫無遮蔽，遇雨漏水，茶具發霉，流浪貓狗跑進室內大便，環境無法居住，營業停擺。

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薛男提告求償修繕及營業損失81萬8064元。一審採信鑑定與google街景圖，判賠58萬0346元。高等法院台南分院審理指出，依民法侵權行為規定，保護權利不及於純粹財產損害。房屋產權屬嘉義縣所有，薛男僅為承租人，無法針對實體毀損求償修繕費。

關於營業損失，二審法官查明房屋為薛男與翁姓友人共租，損失請求權應各分二分之一。翁男雖將債權讓與薛男，但翁男在2019年就檢舉湯男違法拆屋，已知悉侵權行為。薛男遲至2022年底才主張受讓債權，已超過2年損害賠償請求權時效，法官認湯男主張時效抗辯有理。

薛男僅能就個人可主張的二分之一損失求償。結算茶席損失9274元、場地損失7500元，加上須繳回文化局補助款3500元。二審廢棄原審部分判決，改判湯男僅須賠償合計的2萬0274元。

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